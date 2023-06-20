Рассказываем о разных способах сделать паляницу - в духовке и на сковороде, в форме круглой буханки и лепешек, и даже праздничным сладким "кирпичиком".

Паляниця - один из символов традиционной украинской кухни, готовится разными способами из простых ингредиентов и может быть подана с различными добавками.

Сладкая паляница в духовке - рецепт от шеф-повара

Представляем вам необычный вариант этой вкусной домашней выпечки - сладкий. Он замечательно подходит для праздничного стола. Это качественная и проверенная паляница - рецепт Клопотенко предоставил в своем блоге.

Для приготовления потребуется:

Видео дня

500 г муки;

10 г разрыхлителя;

1 щепотка соли;

250 мл кефира 2,5%;

2 яйца;

100 г сахара;

2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для смазывания формы);

200 г фруктов из компота из сухофруктов;

100 г грецких орехов;

10 г ванильного сахара;

1 лимон;

2 ст. л. сахарной пудры.

Заблаговременно сварите компот из сухофруктов на основе яблочной сушки с добавлением груш. Фрукты должны успеть остыть.

Сахар хорошо смешайте венчиком в миске с яйцами, взбивать не нужно. В другой миске соедините муку, разрыхрытель и соль. Грецкие орехи подробите ножом, но не очень мелко, и добавьте к муке, всыпьте ванильный сахар и хорошо перемешайте. Добавьте фрукты, перебитые погружным блендером до состояния пюре однородной консистенции, подсолнечное масло, яйца с сахаром и кефир. Перемешайте ложкой, затем замесите руками.

Раскатайте тесто в прямоугольную форму и заверните края к центру сначала вдоль, а затем поперек, слегка приминая, и аккуратно переверните швами вниз. Уложите в смазанную маслом форму размером 20х14 см и выпекайте. Паляница в духовке выпекается при температуре 180 градусов около 40-45 минут.

Извлеките из духовки, подождите, пока паляница полностью остынет и достаньте из формы. При подаче посыпать лимонной цедрой (можно натереть на мелкой терке сразу с лимона) и сахарной пудрой.

Жареная на сковороде паляница - рецепт на кефире

Ингредиенты:

800 г муки;

500 мл кефира или другого кисломолочного продукта;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. соды;

1 ст. л. уксуса;

по желанию - специи.

Кефир можно заменить ряжанкой или сметаной. Добавляем в кефир сахар, соль, специи по желанию. Чайную ложку соды с верхом погасить уксусом, добавить и хорошо перемешать. Всыпать муку и замешать тесто руками. Оно должно получиться густым, немного липковатым. Слишком забивать его мукой не нужно.

Накрываем миску полотенцем и даем постоять 10 минут. Кухонную доску посыпать мукой, выложить тесто и разрезать его на равные части в зависимости от размера сковороды. Далее формируем круглые лепешки толщиной около 2 см, с палец. Слишком тонкая паляница по-украински получится сухой, а тесто большей толщины может не пропечься. Отряхиваем с лепешки лишнюю муку. Такая паляница - рецепт на сковороде выпекается без масла.

Закрываем крышкой и обжариваем на маленьком огне с двух сторон до золотистого цвета. Лепешки хорошо "подрастают" и становятся пышными. Готовые паляницы складываем одна на одну на блюдо и обворачиваем чистым вафельным полотенцем, чтобы они стали мягенькие. Оставляем до полного остывания.

Такие паляницы не режут, а отщипывают кусочками. Подают с медом, сгущенкой, свежими ягодами, творогом или маслом, луковой зажаркой, чесноком, сметаной или грибным соусом.

Украинская паляница на закваске - рецепт пышного круглого хлеба

Для опары:

Пшеничная мука высшего или первого сорта - 300 г.

Стартер - 3 ст. л.

Вода - 180 мл.

Для теста:

Мука - 385 г.

Вода - 200 мл.

Опара - вся.

Соль - 9 г.

Масло растительное - для смазывания.

Готовим опару: смешиваем 3 ст л. заранее приготовленной закваски-стартера для выпечки хлеба (в закваску-стартер берется равное количество муки и воды), 180 мл воды комнатной темпертуры и 300 граммов муки. Перемешиваем ложкой или лопаткой, затем выкладываем на рабочую поверхность и месим руками. Месить до гладкости и эластичности теста не нужно, достаточно, чтобы в нем не оставалось сухой муки. Кладем в эмалированную 2-литровую посуду, закрываем крышкой и оставляем на 10 часов при температуре в помещении около 25 градусов. Время можно варьировать от 8 до 12 часов.

Выкладываем опару в большую миску, в которой будем замешивать тесто, добавляем воду комнатной температуры, просеиваем в миску муку, добавляем соль и замешиваем лопаткой, затем вручную. Замешиваем в миске до тех пор, пока в тесте не останется сухой муки и вкладываем на рабочую поверхность. Месим до тех пор, пока тесто не станет полностью однородным, до средней развитости клейковины (около 5 минут).

Тесто округляем, выкладываем в миску, смазанную растительным маслом, накрываем крышкой и оставляем на 3-4 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме приблизительно в три раза. Подошедшее тесто выворачиваем из миски на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и собираем его в шар. Для этого складываем края теста к центру до образования гладкой поверхности снаружи. Заготовку в форме круглой буханки укладываем швом вниз на пергамент и вместе с ним переносим в круглую чашу, закрываем и расстаиваем минимум 1 час, но лучше 2 часа, иначе паляница может немного порваться.

Перекладываем заготовку на пергаменте на пекарскую доску и делаем горизонтальный надрез на 3/4 окружности буханки. Глубина надреза - около 2,5 см, высота - на уровне 3/4 от низа. Верх надреза слегка приподнимаем, формируя характерный для паляницы "козырек". Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем 40-60 минут в зависимости от духовки. Первые 10 минут выпекаем с паром, налив в жаростойкую форму кипяток и поставив ее в самый низ духовки. Через 10 минут воду достаем, проветриваем от пара и печем еще 30-50 минут до румяности.

Охлаждаем на решетке под хлопчатобумажным или льняным полотенцем. Разрезать хлеб можно не ранее, чем через 50 минут после выпечки.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить элементарный, но вкуснейший заливной пирог с яблоками - на тесто уходят считанные минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: