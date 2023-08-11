Эта история умилила пользователей соцсети.

70-летняя женщина пролетела через полмира, чтобы воссоединиться со своей школьной любовью. Пара начала встречаться в старшей школе, однако судьба их разлучила.

Об удивительной истории любви длиной в жизнь рассказал внук женщины Ноа Русси, пишет издание Newsweek. По его словам, его бабушка и ее избранник имеют по шестеро собственных детей от других партнеров. Оба их спутника умерли от рака, после чего пара захотела воссоединиться, хотя они и не виделись с подросткового возраста.

"В конце концов, они поженились в 70 лет, он был ее первым школьным парнем", – написал мужчина в посте.

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Многие пользователи Сети откровенно умилились этой почти голливудской историей:

"Это как красная нить, она тянется и растягивается, но никогда не рвется. Она была прикреплена к ним все время. Пока они снова не встретились".

"Красавица, заставила меня плакать".

"Тот тип историй, из-за которых я бы буквально каждый день сидел и рыдал в этом приложении".

"Какая удивительная жизнь, что им обоим дважды пришлось испытать настоящую любовь! Это больше, чем кто-либо мог надеяться".

С момента публикации в соцсети 3 августа пост в TikTok просмотрели более 760 000 раз. Он собрал более 152 тысяч лайков и почти 7 тысяч комментариев.

Мужчина сделал тест ДНК и случайно раскрыл секрет бабушки

Истории о том, как тест ДНК показывает, что у человека другие родители – основа сюжетов многих фильмов и книг. Однако такое происходит и в реальной жизни.

Мужчина ради развлечения решил сделать тест ДНК и обнаружил, что на самом деле его дедушка – не его родной дедушка. Как оказалось, бабушка мужчины, которой на тот момент было уже 90 лет, всю жизнь скрывала правду.

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