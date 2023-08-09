Штабс-сержантка Наталья и главный сержант части Дмитрий планировали событие на март 2022 года, однако временно изменили планы - надо было разбираться с оккупантами.

После 26 лет отношений штаб-сержантка Наталья наконец завела под венец своего избранника - главного сержанта части Дмитрия.

Пара планировала событие на март 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения РФ - самое ожидаемое временно отложили. Только почти через год все сложилось, и украинцы дали свои обещания перед богом, говорится в сюжете "ТСН".

Для церемонии Наталья и Дмитрий выбрали военную одежду в национальных цветах и храм православной церкви Украины.

На свадьбе в качестве "главного" букета Наталья держала охапку колосков. Приглашенные гости также оделись в стиле украинских традиций - в разновидности вышиванок.

Как уточнили журналисты, одними из самых желанных гостей венчания стали дети новоиспеченных супругов: 24-летняя Дарья и 18-летний Егор.

Последний учится на танкиста. В родословной семейства он станет военным в 4-м поколении.

Украинки отпустили в семейную жизнь еще одного "секс-символа" ВСУ

Напомним, украинские военные часто не только герои для общества из-за своих боевых достижений и мужества.

С начала полномасштабной войны ребята из ВСУ - новый тренд для девушек и достойная замена голливудским секс-символам. Но время от времени украинки вынуждены "отпускать" их в семейную жизнь.

Так, в феврале 2023 года о женитьбе сообщил Валерий Маркус - он известен украинкам еще с начала войны с россиянами на Донбассе. Избранницу своего сердца он не раскрыл.

Также в апреле 2022 года официально оформил отношения секс-символ передовой Артур Тураев.

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