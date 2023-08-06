Он узнал о биологическом отце своей матери.

Мужчина ради развлечения прошел тест ДНК и раскрыл темную тайну своей бабушки, которая его ошеломила. Своей историей он поделился на Reddit.

По его словам, набор для ДНК-тестирования он приобрел по прихоти, а в итоге обнаружил целую вторую семью, о которой до сих пор ничего не знал. Благодаря ДНК-тесту мужчина узнал о биологическом отце своей матери:

"Моя бабушка все еще жива, ей почти 90 лет. Я поговорил с ней и сказал, что все знаю… Она поговорила с моей мамой, и вся правда вышла наружу".

Оказалось, что у бабушки был курортный роман с настоящим отцом его матери, и она только сейчас в этом призналась.

"Это был очень тяжелый месяц для мамы, она много плакала, но вместе с тем испытала огромное облегчение. Мужчина, которого она считала своим отцом, был не очень добр к ней и относился к ней иначе, чем к ее братьям и сестрам. Все это позволило ей, по крайней мере, узнать, почему", - отметил мужчина. - Ее биологический отец умер 50 лет назад, и у него больше не было детей. Но теперь у нас есть новые двоюродные братья".

Мужчина прошел тест ДНК и раскрыл семейную тайну - еще одна история

Ранее УНИАН писал, как 37-летний Джон Чемберс, композитор, живущий в Лондоне, прошел тест ДНК и обнаружил, что у него есть братья и сестры, о существовании которых он не догадывался.

После прохождения теста оказалось, что его биологическим отцом является донор спермы, у которого есть не менее семи других сыновей и дочерей от разных матерей.

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