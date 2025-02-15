Лишь спустя годы ученые смогли хорошо исследовать "Слоновью ногу".

"Слоновья нога", которая сформировалась под Чернобыльской АЭС недалеко от Припяти во время Чернобыльской катастрофы, была настолько радиоактивной, что всего нескольких секунд, проведенных рядом с ней, было достаточно, чтобы у человека возникла лихорадка и тошнота. Застывшая масса из кориума и других материалов оказалась настолько прочной, что ее образцы откалывали при помощи автоматов Калашникова, пишет IFLScience.

Отмечается, что "Слоновья нога" лежит в подвале под четвертым реактором Чернобыльской атомной электростанции. Именно этот реактор взорвался 26 апреля 1986 года, став самой страшной ядерной катастрофой в Европе.

В издании объяснили, что при ядерном взрыве выделяется огромное количество тепла, которого достаточно для превращения реактора и его топливных стержней в лавообразную взвесь. Затем этот "коктейль" из металла, песка и урана остывает и затвердевает, превращаясь в образования, известные как топливосодержащие материалы.

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Вскоре после катастрофы "Слоновья нога" испускала около 10 000 рентген ионизирующего излучения в час. Это невероятная доза опасного излучения. В издании подчеркнули, что облучение всего лишь в 500 рентген в течение 5 часов означало бы верную смерть.

К счастью, со временем "Слоновья нога" стала менее опасной. Благодаря этому ученые и фотографы смогли посетить это место спустя годы.

В издании поделились, что самый известный снимок "Слоновьей ноги" сделал в 1996 году казахстанских эксперт-ядерщик Артур Корнеев. Ему была поручена работа по поиску топлива и измерению уровня радиации на Чернобыльской АЭС.

"Мы были первопроходцами. Мы всегда были на переднем крае", - сказал он в интервью The New York Times.

Согласно слухам, в 2022 году Корнеев скончался в возрасте 73 лет. Подтверждено то, что после посещения Чернобыльской АЭС у него появились проблемы со здоровьем, добавили в издании.

Журналисты рассказали, что самая сложная задача для ученых состояла в том, чтобы извлечь образцы "Слоновьей ноги". Поначалу масса была настолько плотной, что им приходилось использовать автомат Калашникова, чтобы отколоть кусочки для анализа.

Эту информацию подтвердил, в частности, доктор Борис Бураков из Радиевого института имени В. Г. Хлопина, который в 2013 году выступил на Международной встрече экспертов по выводу из эксплуатации и восстановлению после ядерной аварии в Вене.

Тем не менее со временем "Слоновья нога" стала мягче. Поэтому сейчас исследователям легче получить образцы. Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в комментарии для Science рассказал, что сейчас застывшая масса похожа на песок.

Чернобыльская катастрофа - другие новости

Ранее в Чернобыле ученые нашли существ, которые не пострадали от ядерной катастрофы. Такими существами оказались микроскопические черви, которые могут существовать даже на территории с большим уровнем радиации.

Кроме того, в районе Чернобыля от российской мины погиб краснокнижный конь. Это единственный представитель конеподобных в дикой фауне, табуны которых были акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения.

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