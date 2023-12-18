Названы 20 лучших имен для девочек 2023 года

Одно из самых важных решений, которые принимают родители при появлении ребенка на свет - это как его назвать. Поскольку имя останется с ним на всю жизнь, к этому решению нельзя относиться легкомысленно.

Некоторые родители дают имена в честь других членов семьи, на многих будут влиять последние тенденции или персонажи из любимых телешоу. Черпать вдохновение из имен знаменитостей - также проверенный способ найти идеальное имя для маленького комочка радости.

Для тех, кто в настоящее время находится в затруднительном положении относительно того, как назвать малыша, National World раскрыл список самых популярных имен для девочек в 2023 году. Итак, в этом году имя Оливия триумфально вернулось на первое место.

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Самые красивые имена для девочек

Оливия. Оливия уже много лет является неизменным фаворитом молодых родителей, а в 2023 году она занимает первое место. Амелия. Амелия занимает второе место. Имя происходит от латинского слова Amal, что переводится как трудолюбивый. Исла или Айла. Шотландское имя Исла находится на третьем месте. Лили или Лилия. Цветочное имя Лилия уже много лет является популярным выбором для девочек. Ава. Ава, произошедшая от Евы, занимает пятое место в списке. Фрейя. Фрейя, которая происходит от "дворянка", занимает шестое место в списке. Айви. Растительное имя Айви находится на седьмом месте. София. София – популярное женское имя, что означает "мудрость". Грейс. Библейское имя Грейс находится на девятом месте. Ива. Ива - еще одно имя, вдохновленное природой, происходящее от названия дерева. Миа. Имя Миа, родом из Испании, занимает 11-е место. Изабелла. Изабелла, итальянская и испанская вариация имени Элизабет, находится на 12-м месте. Дейзи. Еще одно цветочное имя. В переводе оно означает "маргаритка". Элси. Элси - женское имя английского и еврейского происхождения. Иви. Иви происходит от имени Ева, что означает "жизнь" или "живущий". Флоренция. Имя Флоренция - еще одно цветочное имя, означающее "цветущая". Элла. На 17-м месте находится имя Элла, что с немецкого переводится как "волшебная дева". Эмили. Эмили - еще одно имя вернувшеесяв топ-20, на этот раз под номером 18. Эвелин. Эвелин - гендерно-нейтральное имя, чаще выбираемое в качестве имени для девочки. Луна. Произносится с ударением на У. В древнеримской мифологии богиня Луны.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие имена будут популярными в 2024 году.

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