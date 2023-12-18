Одно из самых важных решений, которые принимают родители при появлении ребенка на свет - это как его назвать. Поскольку имя останется с ним на всю жизнь, к этому решению нельзя относиться легкомысленно.
Некоторые родители дают имена в честь других членов семьи, на многих будут влиять последние тенденции или персонажи из любимых телешоу. Черпать вдохновение из имен знаменитостей - также проверенный способ найти идеальное имя для маленького комочка радости.
Для тех, кто в настоящее время находится в затруднительном положении относительно того, как назвать малыша, National World раскрыл список самых популярных имен для девочек в 2023 году. Итак, в этом году имя Оливия триумфально вернулось на первое место.
Самые красивые имена для девочек
- Оливия. Оливия уже много лет является неизменным фаворитом молодых родителей, а в 2023 году она занимает первое место.
- Амелия. Амелия занимает второе место. Имя происходит от латинского слова Amal, что переводится как трудолюбивый.
- Исла или Айла. Шотландское имя Исла находится на третьем месте.
- Лили или Лилия. Цветочное имя Лилия уже много лет является популярным выбором для девочек.
- Ава. Ава, произошедшая от Евы, занимает пятое место в списке.
- Фрейя. Фрейя, которая происходит от "дворянка", занимает шестое место в списке.
- Айви. Растительное имя Айви находится на седьмом месте.
- София. София – популярное женское имя, что означает "мудрость".
- Грейс. Библейское имя Грейс находится на девятом месте.
- Ива. Ива - еще одно имя, вдохновленное природой, происходящее от названия дерева.
- Миа. Имя Миа, родом из Испании, занимает 11-е место.
- Изабелла. Изабелла, итальянская и испанская вариация имени Элизабет, находится на 12-м месте.
- Дейзи. Еще одно цветочное имя. В переводе оно означает "маргаритка".
- Элси. Элси - женское имя английского и еврейского происхождения.
- Иви. Иви происходит от имени Ева, что означает "жизнь" или "живущий".
- Флоренция. Имя Флоренция - еще одно цветочное имя, означающее "цветущая".
- Элла. На 17-м месте находится имя Элла, что с немецкого переводится как "волшебная дева".
- Эмили. Эмили - еще одно имя вернувшеесяв топ-20, на этот раз под номером 18.
- Эвелин. Эвелин - гендерно-нейтральное имя, чаще выбираемое в качестве имени для девочки.
- Луна. Произносится с ударением на У. В древнеримской мифологии богиня Луны.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие имена будут популярными в 2024 году.