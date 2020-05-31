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"Хоронили Роскосмос, порвали два батута": соцсеть взорвалась мемами после нового успеха SpaceX

11:55, 31 мая 2020
Курьёзы
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Компания SpaceX Илона Маска накануне успешно запустила в космос корабль CrewDragon с двумя астронавтами на борту, вернув Соединенным Штатам возможность отправлять астронавтов на МКС своими силами, без помощи "Роскосмоса". 

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Соцсети отреагировали на исторический пуск волной мемов и комментариев. Пользователи вспоминают, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не раз делал едкие комментарии в адрес компании Маска и просто смеялся над американской астронавтикой.

Многие сравнивают успехи относительно небольшой компании Маска со скромными достижениями огромного "Роскосмоса" за последние годы.

скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
скриншот, Twitter
Соцсети

Шутки пользователей затронули и украинские реалии. 

скриншот, Facebook

скриншот, Facebook
скриншот, Twitter

Примечательно, что Илон Маск после успешного пилотируемого пуска Crew Dragon припомнил, как Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

С момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США были вынуждены пользоваться стронними услугами для своих космических миссий. NASA покупало места на российских кораблях «Союз», чтобы доставлять своих астронавтов на МКС.

В 2014 году, когда Вашингтон начал вводить против Москвы санкции за агрессию в Украине, нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter издевательский пост относительно американской астронавтики. В тот момент он занимал в правительстве РФ пост-вице-премьера и курировал вопросы космоса.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал он.

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