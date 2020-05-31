"Хоронили Роскосмос, порвали два батута": соцсеть взорвалась мемами после нового успеха SpaceX

Илон Маск припомнил, как Дмитрий Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

Компания SpaceX Илона Маска накануне успешно запустила в космос корабль CrewDragon с двумя астронавтами на борту, вернув Соединенным Штатам возможность отправлять астронавтов на МКС своими силами, без помощи "Роскосмоса".

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Соцсети отреагировали на исторический пуск волной мемов и комментариев. Пользователи вспоминают, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не раз делал едкие комментарии в адрес компании Маска и просто смеялся над американской астронавтикой.

Многие сравнивают успехи относительно небольшой компании Маска со скромными достижениями огромного "Роскосмоса" за последние годы.

Шутки пользователей затронули и украинские реалии.

Примечательно, что Илон Маск после успешного пилотируемого пуска Crew Dragon припомнил, как Рогозин в 2014 году предлагал американцам прыгать в космос на батутах.

С момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году США были вынуждены пользоваться стронними услугами для своих космических миссий. NASA покупало места на российских кораблях «Союз», чтобы доставлять своих астронавтов на МКС.

В 2014 году, когда Вашингтон начал вводить против Москвы санкции за агрессию в Украине, нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter издевательский пост относительно американской астронавтики. В тот момент он занимал в правительстве РФ пост-вице-премьера и курировал вопросы космоса.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал он.

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