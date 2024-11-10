Если первая попытка решить задачу вовремя была провальной, - во время второй можно воспользоваться подсказкой.

Свежая визуальная загадка про дворников является быстрым тестом для проверки уровня коэффициента интеллекта (IQ). Кто сможет за 5 секунд справиться с заданием - тот явный умник.

На картинке можно увидеть трех дворников, которые зимой собрались во дворе под деревом и заговорили. Никто из собеседников даже не заметил, что одному из них угрожает серьезная опасность.

Это задание с "ловушкой" - если вы поймете, о чем идет речь, то не потратите зря время и будете иметь высокие шансы на победу.

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Журналисты отметили, что, если вам не удалось с первого раза справиться с поисками вовремя, то вы можете воспользоваться подсказкой:

Роль "ловушки" выполняет кот, который сидит на дереве, - на него можно изрядно отвлечься и потратить едва ли не все время, отведенное на выполнение задания.

Повторите попытку еще раз и, если проиграете, не отчаивайтесь. Сообразительность можно развивать, поэтому просто следует быть настойчивее и, рано или поздно, вы поймете, какому же дворнику угрожала опасность.

Правильный ответ таков - в опасности тот дворник, который стоит под сосульками, которые образовались на дереве.

Такая интересная оптическая иллюзия опубликована ранее

На картинке среди сотни орхидей надо найти ту, которую можно назвать странной. С поисками следует справиться за 9 секунд. Люди, которые имеют проблемы со зрением, могут увеличивать масштаб изображения.

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