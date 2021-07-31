По словам местных жителей, выглядел он достаточно странно. Никто из местных не узнал в нем своего односельчанина.

Жители Мазуровки Винницкой области рассказали о том, как одиозный экс-судья Николай Чаус до приезда силовиков бесцельно наматывал круги в центре села в одних лишь шортах.

Как говорится в сюжете 5 канала, сначала жители села не узнали в мужчине Николая Чауса.

По словам очевидцев, он наматывал круги по центральной улице населенного пункта в одних шортах и босиком. По словам местных жителей, выглядел он достаточно странно. Никто из местных не узнал в нем своего односельчанина. Поэтому в итоге к нему и подошли с вопросом, нужна ли ему помощь.

"Не узнала. Просто знаете, по телевизору показывают, но я не обращаю внимания. Зачем мне этот мужчина? А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "О, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что муж его спросил: "Что вы здесь делаете?", а он говорит: "А я судья", - рассказал одна из жительниц Мазуровки.

Она добавила, что на голове у Чауса была темная повязка.

"Думаю, Боже, у него кто-то умер, или что? И был голый, только шорты", - добавила она.

Задержание Чауса: что известно

30 июля ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей.

Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили.

В НАБУ призвали передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям бюро.

Как сообщил УНИАН спикер СБУ Артем Дехтяренко, сейчас в ведомстве "готовят официальную позицию" по этому поводу.

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9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Денис Прядко