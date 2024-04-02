Остров Икария заметно выделяется необычно большим количеством долгожителей.

Икария - небольшой греческий остров в Эгейском море, где люди живут чрезвычайно долго. Одной из причин их долголетия является ежедневное меню островитян.

Американская журналистка и кулинар Диана Кочилас, чья семья происходит с острова Икария, на страницах CNBC рассказала о главных секретах местных долгожителей. По ее словам, в основе всего лежит потребление местных продуктов. Вот они:

Фасоль и бобовые . Это один из основных ингредиентов икарийского способа питания. Ученые доказали, что добавление бобовых в ваше ежедневное меню увеличивает продолжительность жизни и может помочь вам постепенно исключить мясо из своего рациона.

. Это один из основных ингредиентов икарийского способа питания. Ученые доказали, что добавление бобовых в ваше ежедневное меню увеличивает продолжительность жизни и может помочь вам постепенно исключить мясо из своего рациона. Чеснок . Современные икарийцы не представляют своего рациона без него. Чеснок делает почти все блюда вкуснее и защищает от болезней.

. Современные икарийцы не представляют своего рациона без него. Чеснок делает почти все блюда вкуснее и защищает от болезней. Цельнозерновые продукты являются неотъемлемой частью диеты жителей острова Икария. Островитяне любят каши из булгура и фарро, а также макароны из цельной пшеницы.

являются неотъемлемой частью диеты жителей острова Икария. Островитяне любят каши из булгура и фарро, а также макароны из цельной пшеницы. Травы . На Икарии множество пряных трав растут в диком виде, и большинство островитян выращивают их прямо на подоконнике. Травы не только добавляют вкус блюдам, но и обладают лечебными свойствами. Особенно местные любят лавровый лист, орегано, тимьян, мяту.

. На Икарии множество пряных трав растут в диком виде, и большинство островитян выращивают их прямо на подоконнике. Травы не только добавляют вкус блюдам, но и обладают лечебными свойствами. Особенно местные любят лавровый лист, орегано, тимьян, мяту. Орехи . Являются важным ингредиентом во многих традиционных рецептах местной кулинарии. Греки больше всего любят миндаль, фисташки, семена кунжута и тахини, грецкие орехи.

. Являются важным ингредиентом во многих традиционных рецептах местной кулинарии. Греки больше всего любят миндаль, фисташки, семена кунжута и тахини, грецкие орехи. Оливки . Основной продукт греческой диеты с доисторических времен. В Греции их традиционно едят отдельно или в салатах.

. Основной продукт греческой диеты с доисторических времен. В Греции их традиционно едят отдельно или в салатах. Оливковое масло . Это определяющий продукт средиземноморской диеты, который имеет много пользы для здоровья. При этом островитяне отдают предпочтение нерафинированному маслу.

. Это определяющий продукт средиземноморской диеты, который имеет много пользы для здоровья. При этом островитяне отдают предпочтение нерафинированному маслу. Морская соль . На Икарии многие люди используют в блюдах морскую соль, которая собирается в небольших природных соляных бассейнах вдоль скалистого побережья острова. Она на вкус лучше, чем обычная поваренная соль, которую добывают из шахт.

. На Икарии многие люди используют в блюдах морскую соль, которая собирается в небольших природных соляных бассейнах вдоль скалистого побережья острова. Она на вкус лучше, чем обычная поваренная соль, которую добывают из шахт. Мед . Ежедневное потребление меда является одним из секретов долголетия жителей острова. Мед обладает антибактериальными свойствами, он богат антиоксидантами, и - в отличие от белого сахара или искусственных подсластителей - помогает организму регулировать уровень сахара в крови.

. Ежедневное потребление меда является одним из секретов долголетия жителей острова. Мед обладает антибактериальными свойствами, он богат антиоксидантами, и - в отличие от белого сахара или искусственных подсластителей - помогает организму регулировать уровень сахара в крови. Сухофрукты . Инжир и изюм - это два сухофрукта, которые всегда имеют под рукой икарийцы.

. Инжир и изюм - это два сухофрукта, которые всегда имеют под рукой икарийцы. Йогурт . Традиционный йогурт на Икарии изготавливается на козьем молоке и имеет изысканный кисловатый вкус и кремовую текстуру.

. Традиционный йогурт на Икарии изготавливается на козьем молоке и имеет изысканный кисловатый вкус и кремовую текстуру. Фета и подобные сыры . Почти весь сыр, который изготавливают и едят жители Икарии, производится из козьего или овечьего молока, как вот фета. Значительная часть его ферментирована естественным путем.

Другие интересные материалы о секретах долголетия

Как писал УНИАН, автор книги "Диеты долголетия" рассказал, что ключом к длительной жизни является правильная техника питания. По его словам, периодическое голодание может помочь снизить уровень холестерина, инсулина в крови, привести к некоторой потере веса и уменьшить маркеры воспаления.

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Также мы рассказывали о паре влюбленных - 100-летнем мужчине и 96-летней женщине, которые планируют пожениться летом во Франции. Они тоже рассказали о собственном секрете долголетия.

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