Время на поиски ограничено.

Все мы любим праздники за встречи с близкими, приятные пожелания, подарки и сладости. Новая оптическая иллюзия от УНИАН напомнит вам о таких днях.

На изображении, которое появится чуть ниже, можно увидеть много разных сладостей. Тортики и кексы украшены кремом, а на верхушке - свечи. Вы уже догадались, что выпечку приготовили для детских праздников - почти на каждой есть свеча в виде цифры.

Вам нужно зрение 20/20 и высокий IQ, чтобы найти скрытое число 8 всего за шесть секунд. Готовы попробовать найти тортик маленького именинника?

Видео дня

Задачка может показаться вам сложной, поскольку у вас мало времени и много ярких и маленьких деталей, которые отвлекают от поиска. Посмотреть правильный ответ можно ниже.

Разгадка

Тортик для празднования 8 лет находится в правой части рисунка. Мы обвели его разноцветным кругом.

Другие головоломки для вас

Ранее УНИАН публиковал очень сложную оптическую иллюзию, на которой среди сотни 769 спрятали одно лишнее число. Время, как всегда, очень ограничено - всего девять секунд.

Также предлагаем раскрыть секрет изображения с очаровательными ослами. Вам надо быть максимально внимательным человеком, что отыскать среди них другое животное.

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