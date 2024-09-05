Лишь единицы справятся с этим вовремя!

Вы можете быстро проверить силу своего зрения, попробовав отыскать лишнее число среди сотни 769 всего за 9 секунд.

Загадка оптических иллюзий заключается в том, что обычно мы видим вещи не такими, какими они есть на самом деле. Поэтому так интересно докопаться до истины и разобраться, где же именно мы стали жертвами невнимательности.

Готовы проверить остроту своего зрения? Тогда начинайте прямо сейчас! Помните, что время ограничено!

Видео дня

Читатели с отличными визуальными навыками первыми заметят скрытое число. Если задача оказалась слишком сложной, то остановите таймер и попробуйте "просканировать" разные части изображения.

Разгадка

Лишним было число 796, которое очень трудно заметить среди одинаковых 769. На фото ниже оно обозначено белым цветом.

Теперь вы сможете проверить своих друзей или коллег - имеют ли они достаточно острое зрение, чтобы найти лишнее вовремя?

Другие головоломки УНИАН

Ранее мы публиковали оптическую иллюзию с большим количеством книг. Только одна из них имеет закладку - вам надо отыскать ее всего за семь секунд.

Также попробуйте свои силы в решении другой головоломки с цифрами. На этот раз надо будет найти число без пары среди множества 8853.

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