Пройти этот тест на IQ за ограниченное количество времени могут не все.

У вас высокий IQ? Давайте проверим! Посмотрите внимательно на картинку ниже и скажите, кто среди гостей на этой вечеринке - не человек, а пришелец. Это головоломка на внимательность лишь на первый взгляд кажется простой, но сможете ли вы дать ответ за 5 секунд?

Кто пришелец среди гостей - тест на внимательность

Итак, на изображении - костюмированная новогодняя вечеринка. На первый взгляд она ничем не отличается от обычной, но одна особенность все-таки есть. Один из гостей на вечеринке отличается от всех остальных, ведь он - пришелец из космоса. Задача в том, чтобы с помощью всего одной небольшой детали вычислить его. Сможете ли вы сделать это за 5 секунд?

Подобные головоломки-тесты идеально подходят для проверки не только нашего IQ, но и навыков наблюдения, а также умения замечать подсказки. Эта головоломка проверяет внимание к деталям, а, чтобы решить задачку в установленное время необходимы быстрое мышление и способность концентрироваться на нужных деталях.

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Ну как, нашли пришельца?

Внимательно изучите изображение еще раз, возможно, вы очень близки к тому, чтобы его опознать.

Если вам удалось обнаружить пришельца за такое короткое время, то это свидетельствует о вашем высоком IQ, невероятной наблюдательности и быстром мышлении.

Если нет - не расстраивайтесь, возможно, вам просто нужно немного больше времени.

Ответ на головоломку ниже на картинке: обратите внимание на женщину по центру, а, точнее, на ее правую руку. Если присмотреться, то можно заметить, что у нее только три пальца, соответственно, она и является пришельцем, которого все так искали.

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