Невероятный вызов для мозга: надо найти грубую ошибку в саду за 5 секунд

Головоломки – отличный способ отвлечься от проблем и немного развлечься. Они проверяют ваши навыки, такие как креативность и наблюдательность, а также повышают умственную ловкость и поможет с проблемами кратковременной памяти.
УНИАН подготовил новое задание для своих читателей. На ответ у вас будет всего 5 секунд, поэтому придется сосредоточить всю свою внимательность и попытаться преодолеть этот вызов.
Ниже вы увидите изображение, на котором люди собирают фрукты в саду. Но что-то на рисунке не так, и вам нужно выяснить, что именно.
Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, обращайте внимание даже на малейшие детали.
Ну что? Вам удалось найти ошибку в саду за 5 секунд? Если вы справились за отведенное время, у вас высокий уровень IQ и незаурядные навыки критического мышления и наблюдения.
Если же вам не удалось уложиться в 5 секунд, мы подскажем вам правильный ответ. Обратите внимание на дерево в правом верхнем углу рисунка. На нем почему-то растут бананы. В них и кроется ответ.
Другие головоломки от УНИАН
Разгадывание головоломок с картинками – один из способов расслабиться и снять стресс. Если вам понравилось предыдущее задание, предлагаем вам попробовать найти ошибку в сельском дворе за 5 секунд.
Если же вам больше нравятся математические головоломки, попробуйте решить головоломку, где нужно поменять 2 спички так, чтобы уравнение стало верным. На все у вас будет 40 секунд.