Внимательно рассмотрите изображение, чтобы отыскать пушистика.

Знали ли вы, что регулярное решение головоломок и различных оптических иллюзий может повысить ваш IQ и способствует развитию способности решать проблемы?

Исследования показывают, что способность мозга к быстрой визуальной обработке информации является отличительной чертой высокоинтеллектуальных людей. УНИАН подготовил для своих читателей новое задание, которое протестирует вашу внимательность к деталям.

В этой оптической иллюзии вам нужно отыскать на изображении кота среди собак. Сделать это будет непросто, ведь ответ надо дать всего за 7 секунд.

Видео дня

Готовы проверить себя? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы отыскать пушистика.

7 секунд истекло. Вам удалось найти кота? Если да, вашему вниманию к деталям можно только поаплодировать. Далеко не все могут заметить черного кота, поэтому вам есть за что себя похвалить.

Если же вам эта иллюзия не покорилась, не расстраивайтесь. Мы подскажем правильный ответ:

Другие задания от УНИАН

Если вам понравилась эта головоломка с животными, почему не попробовать нечто похожее? Вы увидите изображение, на котором различные котики собрались в гостиной. Среди них спряталась собака, и вам нужно ее найти.

Также предлагаем вам проверить свои силы в числовой головоломке. Вы увидите набор цифр, и ваша задача – отыскать закономерность.

Вас также могут заинтересовать новости: