Справиться смогут лишь самые внимательные.

Оптические иллюзии и головоломки – одни из многих заданий, которые не только помогают отвлечься, но и улучшают ваши когнитивные навыки.

Знали ли вы, что регулярное решение подобных задачек способствует улучшению концентрации, внимательности к деталям, тренирует вашу память и умение принимать решения под давлением. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Ниже вы увидите коллаж, на котором друг за другом расположены числа 3 и 8. Где-то среди них мы спрятали еще одно число – 5.

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Ваша задача – отыскать его. Сделать это нужно всего за 10 секунд, поэтому советуем не медлить. Справиться с этой головоломкой смогут только самые внимательные.

Вы принимаете этот вызов? Отсчет времени начинается сейчас!

Ваши 10 секунд на поиск числа пять среди десятков восьмерок и троек подошли к концу. Удалось ли вам заметить его? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение.

Ответ:

Больше интересных заданий от УНИАН

Если вам нравятся задания, которые проверяют вашу внимательность к деталям, у нас есть для вас кое-что интересное. Попробуйте найти особую пару носков на картинке. Справиться нужно за 5 секунд.

Или же можем предложить вам сложную головоломку, где нужно заметить воробья среди бизонов. Мы спрятали птицу на фотографии, которая была сделана в 2009 году на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова", что на Херсонщине.

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