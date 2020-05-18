В Британии пара провела обнаженную свадьбу (фото)

Несколько друзей пары отказались прийти на свадьбу из-за "дресс-кода".

Пара из британского города Пул в графстве Дорсет провела массовую обнаженную свадьбу.

Об этом сообщает Daily Mail.

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59-летний Найджел Сеймур и 30-летняя Рейчел познакомились три года назад на греческом острове. Так как они являются членами Британского клуба нудистов, то решили устроить полностью голую свадьбу, на которую пригласили 40 гостей.

"Наша голая свадьба была прекрасной идеей: мне не пришлось тратить тысячу фунтов на свадебное платье", - похвасталась Рейчел.

Отмечается, что несколько человек отказались прийти именно из-за "дресс-кода". От гостей требовалось принести с собой только полотенце и крем для загара.

Официальным фотографом на торжестве был 74-летний Харви Аллен – отец невесты. Он также был обнаженным.

Как сообщал УНИАН, известный паб в лондонском престижном районе Сохо The Coach & Horses ("Тренер и лошади") стал нудистским.