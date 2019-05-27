Известный паб в Лондоне сделали нудистским (фото)

C 2006 года заведение «Тренер и лошади» работало как веганский и вегетарианский паб.

Известный паб в лондонском престижном районе Сохо The Coach & Horses ("Тренер и лошади") стал нудистским.

Об этом сообщает CNN.

C 2006 года заведение «Тренер и лошади» работало как веганский и вегетарианский паб. В 2011 хозяева паба выпустили календарь, для которого работники заведения общепита снялись голыми, как протест против арендодателя, который не хотел продлевать аренду помещения. Тогда у хозяев и родилась идея превратить его в место тусовок нудистов.

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Владелец пивной точки Аластер Чоат объяснил неординарную идею тем, что "существует великая британская традиция раздеваться во времена нужды, отчаяния и попыток защитить что-то ценное".

Календарь оказался крайне популярным - и со всего света хозяину паба посыпались предложения превратить паб в место для отдыха любителей пить пиво в чем мать родила.

Таким образом паб «Тренер и лошади» стал первым общественным местом в Лондоне, где одновременно могут находиться обнаженные мужчины и женщины.

Как сообщал УНИАН, пара из Финляндии запустила сайт по частной аренде жилья NaturistBnB для туристов-нудистов, чтобы помочь им подыскать место для отдыха, где они смогут в полной мере расслабиться, никого не смущая.