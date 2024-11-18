Этот благородный корень является замечательным ингредиентом, который всегда должен быть на хозяйстве.

Имбирь является универсальным кухонным продуктом, известным своим ярким вкусом и впечатляющей пользой для здоровья, но одна типичная ошибка может привести к его быстрой порче. Об этом пишет Express.

Независимо от того, наслаждаетесь ли вы чашкой успокаивающего имбирного чая или используете его, чтобы добавить пикантности своим любимым блюдам, этот благородный корень является отличным ингредиентом, который всегда должен быть под рукой на кухне.

"Хотя легко предположить, что хранить имбирь в ящике или на полке будет достаточно, неправильное хранение может сократить срок его годности", - говорится в статье.

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По словам эксперта по хранению на Космической станции Влатки Лейк, одна из главных ошибок людей заключается в том, что они очищают имбирь заранее.

"Для тех из вас, кто надеется хранить его в течение более долгого периода, лучшим вариантом будет поместить его в герметичный контейнер или полиэтиленовый пакет, который можно закрывать, прежде чем убрать в холодильник. При таком хранении корень имбиря может храниться до месяца, прежде чем он начнет плесневеть. Также важно, если это возможно, оставить кожуру, поскольку ее удаление ускорит процесс гниения", - говорит эксперт.

Она также рекомендует для кратковременного хранения держать имбирь в прохладном темном месте - например, в подвале или в затененном шкафу, пока кожура остается на нем. Если же вы хотите более длительного срока хранения, стоит закрыть имбирь в пластиковый пакет и хранить его в холодильнике, где он может храниться до месяца. При этом для тех, кто надеется хранить имбирь в течение длительного времени, морозильная камера является отличным выбором:

"Если вы хотите сохранить свой имбирь свежим в течение неопределенного времени, выполните большинство тех же шагов, просто выберите морозильную камеру вместо холодильника и поместите имбирь в пакет для замораживания или безопасный для замораживания контейнер".

При этом, по словам Лейк, в отличие от других продуктов, имбирю не нужно много времени для разморозки - с замороженным имбирем легче работать, особенно если вы планируете его натереть.

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