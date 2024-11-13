Этот фрукт стоит употреблять ежедневно в течение шести месяцев.

Потребление всего одного авокадо в день поможет снизить уровень "плохого" холестерина в вашем организме. Об этом пишет Express со ссылкой на результаты исследования Американской кардиологической ассоциации.

Издание отмечает, что липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), также известные как "плохой" холестерин, могут быть опасным. Так, вещество повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, если оно начинает накапливаться внутри ваших кровеносных сосудов. Но все больше исследований показывают, что его можно уменьшить путем изменения диеты - например, потреблением авокадо.

"Авокадо хорошо известен своим высоким содержанием жира. Тем не менее, этот фрукт насыщен пользой для здоровья. Жиры, которые он содержит, известные как мононенасыщенные жиры, имеют положительную пользу для здоровья. Он также имеет высокое содержание ЛПНП, который работает для удаления "плохого" холестерина из крови", - говорится в статье.

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По словам ученых, употребление авокадо ежедневно в течение шести месяцев привело к снижению опасного уровня холестерина.

"Хотя авокадо не повлияло на жир на животе или увеличение веса, исследование все же предоставляет доказательства того, что авокадо может быть полезным дополнением к хорошо сбалансированной диете", - рассказала автор исследования профессор Пенни Крис-Этертон из Университета штата Пенсильвания.

СМИ уточняет, что в течение шести месяцев 923 участникам было предложено есть авокадо ежедневно или вообще не есть авокадо. Их уровень холестерина измеряли в течение периода тестирования. Те, кто употреблял авокадо, имели меньше ЛПНП:

"Известно, что авокадо содержит много питательных веществ, включая фолиевую кислоту, магний и фосфор. Эти витамины и минералы являются жизненно важными для многих функций в организме".

Что делать, если холестерин повышенный

Ранее УНИАН сообщал, что надо есть, чтобы упал холестерин. По словам экспертов, пудинг, приготовленный из питательных ингредиентов, таких как черный шоколад, авокадо и орехи, не только вкусный, но и поддерживает здоровье сердца.

Также мы писали о том, как бороться с гипертонией и холестерином. В частности, врачи рекомендуют здоровую диету. Она должна включать высокое содержание цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. При этом потребление соли сводится к минимуму.

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