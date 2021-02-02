Видео стало вирусным, пользователи называют его символом 2020 года.

Сеть стремительно покорило видео из Мьянмы, на котором девушка в маске тренируется под энергичную музыку, пока на заднем плане проезжает колонна силовиков. Ролик был опубликован в день, когда власть в стране захватили военные.

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Как сообщает New York Post, фитнес-блогер Кхин Хниг Вай (Khing Hnin Wai) опубликовала трехминутный ролик своей тренировки в Facebook. При этом девушку не смутила перекрытая силовиками дорога и колона армейских автомобилей у нее за спиной.

Видео быстро стало вирусным в сети, в комментариях его назыввают «самым символичным видео 2020 года». Многие пользователи усомнились в подлинности ролика, но на странице у девушки есть несколько прочих тренировочных видео, сделанных на той же локации. На страницу подписаны более 30 тысяч человек.

Что произошло в Мьянме

В понедельник военные Мьянмы заявили, что берут власть в стране в свои руки и объявляют в стране чрезвычайное положение на один год.

Глава правительства, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд прочих руководителей страны были взяты под стражу в ходе рейдов силовиков 1 января.

Переворот был вызван несогласием военных с прошедшими в ноябре парламентскими выборами, на которых партия, поддержанная военными, заняла 26 и 7 мест в нижней и верхней палате парламента соответственно.

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Автор: Дмитрий Захаров