Новая головоломка предлагает людям найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака, и у вас есть всего 10 секунд, чтобы решить ее. Сможете ли вы это сделать?

В новой головоломке, которая заставляет некоторых людей ломать голову, вам нужно найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака, в которых блины, яйца и фрукты. Возле них - кружка кофе, чтобы все это запить.

Однако есть одна загвоздка: у вас есть всего 10 секунд, чтобы найти все три отличия, если вы хотите сказать людям, что у вас высокий IQ, пишет Mirror. На первый взгляд вам кажется, что эти два изображения одинаковые.

В деталях изображений скрываются три отличия, и хотя одно или два из них могут сразу бросаться в глаза, найти все три всего за 10 секунд может быть непросто.

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Вам уже удалось найти все три отличия? Не беспокойтесь о 10-секундном ограничении времени, если вы все еще пытаетесь найти их все, вы можете тратить столько времени, сколько вам нужно.

Однако ниже будет картинка с выделенными ответами, поэтому если вы еще не совсем разобрались с головоломкой, не скролльте ниже.

Было три отличия: форма яичницы немного отличалась в дальней левой части, к двум ягодам в середине картинки справа был добавлен лист, а внизу справа одна из ягод малины была заменена на чернику.

Найдите странную улитку на изображении за 10 секунд

Ранее головоломка заставила людей искать странную улитку среди ряда, казалось бы, одинаковых. И только самые острые умы смогут обнаружить ее за 10 секунд или меньше.

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