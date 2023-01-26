Как избавиться от мелких насекомых в ванной, не потратив на это ни копейки - узнайте в материале УНИАН.

Насекомые в ванной - распространенная проблема, которая, хоть и не является критической, но весьма неприятна для человека. Паразиты смертельной опасности не несут, но внешне выглядят отталкивающе, кроме того, являются переносчиками инфекций. УНИАН расскажет, какие насекомые могут появиться в ванной, и как от них избавиться.

Ранее мы говорили о том, чем можно вывести черную плесень в ванной.

Как избавиться от многоножек в ванной - мокрица обыкновенная

Первый тип паразитов, которых вы можете встретить в ванной комнате - это мокрица. Она приходит только в те помещения, где есть проблемы с вентиляцией и чистотой. То есть, виновником таких незваных гостей всегда считается человек, который живет со сломанным воздуховодом и не соблюдает нормы гигиены в санузле.

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Мокрица - быстрое насекомое, поэтому поймать его самостоятельно вряд ли получится. Членистоногое питается мусором, отходами и даже комнатными цветами - для человека не опасно, но все равно неприятно.

От насекомого можно избавиться народными методами:

0.5 л. кипятка, 100 гр сухого кваса размешать, перелить в пульверизатор и распылить в местах, где вы обнаружили мокрицу;

0.5 л воды, 0.5 ч.л любого табака, 0.5 ч.л красного перца, 0.5 ч.л кальцинированной соды размешать, перелить в пульверизатор и обработать все углы в помещении.

Если вы выбрали второй способ, то через 7-8 часов нужно вымыть ванную с помощью любого моющего средства - это дополнительная мера профилактики от мелких насекомых.

Как избавиться от чешуйницы в ванной - второй тип вредителя

Чешуйница - это маленький паразит серебристого цвета, который тоже может захотеть жить в вашем доме. Для человека он не опасен так же, как и мокрица, но чешуйница лакомится крахмалом, а значит - обоями, книгами и любыми другими предметами интерьера, в составе которых есть это вещество. Избавляться от чешуйницы нужно срочно, так как она может нанести немалый вред ремонту жилища.

Опытные хозяйки рекомендуют те же средства, которые помогают от мокрицы (мы их описывали выше). Кроме них можно насыпать по углам ванной комнаты поваренную соль или порошок борной кислоты. Когда средство станет влажным - его нужно собрать и вымыть полы, углы и плинтусы хлорсодержащим моющим.

Что делать, чтобы насекомые в ванной не появлялись

Существуют несколько правил, которые помогут вам вообще не сталкиваться с проблемой вредителей в ванной комнате. Для того, чтобы предупредить проблему и потом не решать ее, следуйте инструкции:

не сушите мокрые полотенца в ванной;

проверьте, исправна ли вытяжка, а если нет - почините ее;

насухо вытирайте полы в ванной комнате после "банных процедур";

открывайте двери в помещение, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха;

не допускайте появления плесени и сырости в ванной.

Также рекомендуется регулярно мыть ванную, полы, стены и углы хлоркой - насекомым не нравится ни запах, ни химический состав такого средства.

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