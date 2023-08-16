Рассказываем, как вымыть пластиковые окна и зеркала до идеальной чистоты.

Опытные домохозяйки и специалисты клининговых компаний сходятся во мнении, что ни одна женщина не хочет, чтобы после многочасовой уборки на стеклянных поверхностях все равно оставались следы от пальцев, кусочки ворса или локоны волос. Он раскрывает секрет, как правильно мыть окна и зеркала до безупречной чистоты.

Как мыть окна без разводов - используйте натуральное средство

Эксперт по уборке Максин Дуайер делится с хозяйками эффективным способом уборки стеклянных поверхностей и рассказывает, как мыть окна без разводов с помощью двух копеечных ингредиентов - воды и мыла.

Вам нужно растворить в теплой воде такое количество мыла, чтобы появилась пена. Дальше смочить в этом растворе швабру для мытья окон или тряпку и тщательно убрать всю грязь со стекол.

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Полезный лайфхак: не нужно мыть сразу всё окно, очищайте стекло поэтапно, разделяя его на 3 части и начиная сверху.

После того как первый участок будет обработан, нужно смочить швабру или тряпку в чистой воде и смыть мыльную смесь. Финальный штрих - вытереть микрофиброй окно насухо.

Как мыть зеркала без разводов - самый простой метод

Мало кто из хозяек знает, как правильно мыть зеркала - почти все используют дорогостоящие спреи из магазина, от которых потом в ванной комнате неприятно пахнет "химией". Джон Катс (эксперт из MeandMyGlass) говорит, что для идеальной чистоты зеркал достаточно просто вытереть их влажной тряпкой, чтобы все пятна на стекле размокли, а потом "пройтись" микрофиброй, совершая круговые движения - так у вас получится отполировать зеркало без использования каких-либо сторонних моющих средств.

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