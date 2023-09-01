Сперва жаркий спор разошелся из-за места для багажа, но потом всем стало не до этого из-за поведения стюарда.

На рейсе American Airlines мужчина вступил в жаркий спор со стюардом и стал новой звездой форума Reddit из-за абсурдного обвинения.

Сначала пассажир стал ругаться с другим членом экипажа из-за количества сумок в багажных отсеках. Он указал, что "этот парень поставил свой багаж на его место", цитирует Independent.

"Теперь здесь нет свободного пространства!", - возмутился он.

В конфликт вмешался стюард, чтобы успокоить мужчину и уговорить его не ссориться. Однако это не сработало.

Обиженный пассажир решил, что ему" тыкают пальцем", восприняв за оскорбление один из жестов сотрудника экипажа.

"Не тыкай мне, не тыкай мне пальцем. Еще раз ткнешь его и я вызову полицию", - заголосил мужчина.

Стюард попытался оспорить обвинение и подчеркнул, что просто хочет разрешить ситуацию с багажом, но в конце концов тоже сорвался. "Ты собираешься вызвать на меня копов. Окей, давай!",- заявил он.

Соответствующее видео ссоры появилось на форуме Reddit и успело набрать множество отзывов "за" и "против" поведения мужчины: мнение пользователей разделилось в пропорции 7000 на 1000 соответствующих комментариев.

Некоторые комментаторы выразили соболезнования сотруднику экипажа. Один из них отметил: "Мне было так больно за этого стюарда. Показалось, что он на самом деле очень добрый человек". Еще один откровенно посмеялся над недовольным пассажиром: "Алло, это полиция? Да, этот человек ткнул мне пальцем", - сымитировал он абсурд ситуации.

Пользователь Reddit, загрузивший ролик, утверждает, что мужчина использовал сразу четыре места сверху для хранения своего багажа и грязно выругался на другого мужчину, который положил свой багаж сверху. "Я пропустил ужасные расистские комментарии, которые он сделал в адрес джентльмена, который положил свой багаж", - указал он.

Также он отметил, что пассажир-скандалист действительно выходил из самолета с несколькими сумками. Поэтому ситуация приобретает еще более ироничный характер.

Мужчина пережил ад во время авиаперелета из-за "поехавших" родителей

Напомним, ранее форум Reddit взволновала еще одна история "неудачного" авиапутешествия мужчины. Пассажир планировал провести 14-часовой перелет рядом с женой за любимым кино и снеками, но все испортили "сумасшедшие" родители чужого ребенка. По итогу, он прошел "9 кругов ада" Данте из-за их прихоти.

Вас также могут заинтересовать новости: