Этот тест на характер человека раскроет ваши даже самые тайные качества.

Психологи утверждают, что о характере могут рассказать не только явные проявления - жесты, манера общения, реакции, но и отдельные части тела. К примеру, руки - достаточно двух секунд, чтобы понять, кто стоит перед вами. УНИАН предлагает уникальный онлайн тест на характер - пройдите прямо сейчас.

Невероятно точный тест на характер - картинки расскажут всё

Если вам хочется узнать как можно больше о себе или другом человеке - тест психологический по картинкам - лучший метод. Вам нужно просто взглянуть на руки и понять, к какому типу они относятся, а затем прочитать расшифровку.

Маленькие руки, короткие пальцы

Человек с такими руками практичен - больше ценит материальные блага, чем духовные. Он честный, надежный и добросовестный, ему можно доверять. Не воспринимает, как равных, людей бессердечных, потому что сам очень ценит эмоции, умеет любить и заботиться. Самое важное для человека с маленькими руками - семья и домашний уют.

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Положительное качество - умение сосредотачиваться на важном, не отвлекаясь, идти к цели. Обладатель маленьких ладоней и пальцев обожает решать задачи, умеет хорошо ориентироваться даже в стрессовой ситуации. Однако не всегда обращает внимание на детали - для него важнее общая картина, поэтому в компаньоны такому человеку обязательно нужен кто-то более скрупулезный.

Большие руки, длинные пальцы

Обладатель изящных рук, вытянутых ладоней и пальцев - человек творческий, интуитивный и талантливый. Даже если он спокоен снаружи, внутри кипят страсти и зреют новые идеи. Настоящий мечтатель и творец, он может проникнуть в сознание любого человека, но в свое не пустит никого. Скрытный и ранимый, человек с длинными пальцами не умеет доверять людям и всегда находится в состоянии защиты.

Если он теряет бдительность, то обнажает миру свою чувствительность, сентиментальность и уязвимость. Успокоиться и расслабиться обладатель такой руки может только в компании по-настоящему близких людей.

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