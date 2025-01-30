В своих книгах писатель говорил не о фантастических, а о реальных событиях.

Эдгар Аллан По - американский писатель, чьи произведения, в основном, написаны в духе психологического триллера. Как представитель романтизма и выдающийся поэт, По внес существенный вклад в развитие жанра фентези. Кроме того, оказалось, что писатель был еще и пророком, а многие из описанных в книгах событий произошли на самом деле.

Откуда Эдгар По мог знать, что произойдет в будущем

Для того чтобы объяснить предсказания творца, необходимо понять, были ли у него признаки каких-либо экстрасенсорных способностей. В самом детстве обнаружить их не удалось никому - когда маленькому Эдгару исполнился год, его отец ушел из семьи, а спустя еще два года будущий писатель потерял и мать, которая скончалась от чахотки.

"Золотой билет" в жизнь мальчику подарила приемная семья, которая обладала достаточным количеством средств, чтобы обеспечить ему достойное образование. Учитывая то, что страсть к поэзии и талант к писательству По проявлял с детства, такой поворот судьбы повлиял на него положительно.

Видео дня

Литературоведы по большей части заняты изучением творчества писателя с точки зрения словесности, но мистики находят в его произведениях удивительное сходство с ситуациями, которые произошли на самом деле уже после публикации книги или рассказа.

Предсказания Эдгара Аллана По, которые сбылись в действительности

Из того, что предсказал Эдгар Аллан По, поклонники антинаучных теорий выделяют три ярких эпизода, о каждом из которых мы расскажем подробно.

Жертва моряка

В XIX веке Эдгар По опубликовал роман "Повесть о приключениях Артура Гордона Пима", в основе сюжета которого лежат истории из мемуаров двух моряков - Августа Бернарда и Артура Пима. Один из рассказов о том, как они с командой попали в шторм, а затем оказались на борту "Грампуса" - китобойного судна.

Однажды оказавшись в шлюпке без грамма еды с одной лишь морской черепахой, моряки решаются на страшное - кидают жребий, чтобы выбрать, кто из них станет пищей для остальных. Этим человеком оказывается моряк по имени Ричард Паркер.

Чуть позднее, спустя почти 50 лет, на всю Англию "гремела" страшная новость - яхта "Миньонетта" потерпела крушение. И всё бы ничего, но одного из четырех мужчин, присутствовавших на борту, звали Ричард Паркер.

Команда "Миньонетты" так же, как и герои романа, остались без еды и воды, а через несколько дней измученные голодом и солнцем, понемногу начали сходить с ума. Один из них напился морской воды, тогда остальные решили, что его уже не спасти и убили, превратив в пищу для себя. Как вы можете догадаться, звали несчастного Ричард Паркер.

Прошло еще 100 лет, прежде чем дальний родственник погибшего моряка прочел рассказ Эдгара По, удивился и опубликовал статью, где описал обстоятельства гибели Паркера и пророчество писателя.

Симптомы болезни

Второй рассказ, который часто приводят в пример исследователи-мистики - "Делец". В нем По сделал главного героя жертвой фатальной травмы головы, которая позднее привела к неожиданным и страшным припадкам. Писатель описал симптомы с удивительной точностью, хотя на тот момент никаких подобных исследований о лобной доли мозга не было.

Спустя 8 лет, в 1848 году строитель Финеас Гейдж, который работал на железной дороге, получил серьезную травму головы. Врачи считали, что она несовместима с жизнью, но пациент не только выжил, а и прожил еще 12 лет. Несмотря на удачный исход, без негативных последствий не обошлось - Гейдж изменился до неузнаваемости. Он стал буквально другим человеком - характер, привычки, поведение, эмоциональное состояние были нетипичными и пугающими.

Изучая его случай, врачи сделали несколько десятков важных выводов о работе мозга, но не смогли не признать, что симптомы, которые они наблюдали у Гейджа были очень похожи на описываемые По.

Возникновение Вселенной

Третий пример удивительной проницательности писателя - поэма "Эврика", которая написана в прозе. В ней писатель, после нескольких озарений, подробно описал, как возникла природа, Бог, человек и Вселенная

По считал, что Вселенная возникла из малой частицы, а дальше начала расти и развиваться. Также писатель использует такие термины как "Большой взрыв" и "парадокс Ольберса", объясняя феномен темного тема, несмотря на яркость звезд.

Он утверждал, что озарение произошло интуитивно, и это можно проверить - ученые того времени не могли и предположить ничего подобного, не имея даже нужной аппаратуры и знаний - активное развитие представлений о Большом взрыве началось гораздо позже. Именно поэтому все, что знал и описывал Эдгар По можно считать если не экстрасенсорикой, то, как минимум, необъяснимой мистикой.

Вас также могут заинтересовать новости: