Она сделала ужасное открытие, когда заглянула в открытку ко Дню отца.

Для женщины мир пошел наперекосяк после того, как она случайно заглянула в открытку ко Дню отца в поисках, чтобы интересного почитать.

Оказалось, что ее муж на протяжении длительного времени изменял ей с любовницей "Наташей". Речь идет об истории женщины, представившейся "Белиндой" на британском форуме Kidspot. Там она рассказала основные моменты о том, как раскрыла коварную измену.

По словам Белинды, она подбирала себе что-то для чтения, и развернув очередную книгу, увидела письмо. В нем ее мужа Эдди поздравил с праздником Дня отца мальчик, рожденный тайком с любовницей "Наташей".

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"Моему папе, поздравляю с Днем отца, с любовью от Нейта", - говорилось в открытке.

Для Белинды это стало настоящим шоком. Она считала, что ее возлюбленный редко бывает дома, потому что добросовестно работает: он часто был в разъездах, но после длительного отсутствия, обычно, проводил по 6-8 дней подряд дома.

Пара воспитывала двух общих дочерей, между ними существовал определенный уровень доверия и Белинда считала, что они все еще любят друг друга, вспомнила женщина в рассказе.

Сперва она даже подумала, что эту книгу мог одолжить мужу кто-то из друзей, но все же решила спросить у Эдди об этом лично. "Мой инстинкт подсказывал мне, что в этом следует разобраться", - отметила Белинда.

Однако вместо оправданий и слов о том, что произошла ошибка, Эдди похоронил их отношения признанием, что на самом деле, любовницей является именно Белинда.

"Оказалось, что он крутил роман со мной!", - рассказала она.

Выяснилось, что Эдди состоит в отношениях с Наташей уже более 10 лет и сейчас буквально живет "на две семьи", жонглируя партнершами, проживающими в разных городах.

После раскрытия предательства Эдди сделал свой выбор не в пользу Белинды. Он заявил, что ему следует побеспокоиться об отношениях с другим партнером, пообещал, что не забудет об общих дочерях, и ушел прочь, оставив Белинду "опустошенной".

Наконец, женщина решила, что другая сторона должна тоже знать, что вообще-то у Эдди есть еще одна семья: "Чтобы она поняла, с каким мужчиной живет".

Женщина заявила, что собирается написать Наташе на Facebook и прислать совместное с Эдди и их дочерьми фото.

Мужчина раскрыл измену любимой через Google

Напомним, недавно сеть поразило еще одно разоблачение измены: в той истории в некрасивом свете предстала женщина, которая изменила мужу и не смогла оправдаться, когда он показал ей "железные" доказательства от Google. История произошла в Перу, как именно удалось раскрыть интим с другим, читай здесь.

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