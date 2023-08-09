Назвали семь современных украинских книг в разных жанрах, которые стоит прочесть всем ценителям литературы.

Современные украинские книги очень яркие, самобытные и увлекательные. Отечественная литература трогает нас до глубины души, ведь никто так хорошо не поймет украинца, как другой украинец. Мы назвали интересные украинские книги, которые нужно прочитать каждому любителю качественной литературы.

"Загляни в мои сны", Макс Кидрук, мистика, технотриллер

Макс Кидрук - украинский писатель с техническим образованием и большим опытом путешествий, в творческом наследии которого - мистические романы, триллеры и научно-фантастические книги. Критики и читатели положительно отзываются о молодом украинском таланте.

Роман "Загляни в мои сны" 2016 года - третий технотриллер писателя. По сюжету книги пятилетний мальчик Тео во время операции перенес клиническую смерть, во время которой у него на 36 секунд остановилось сердце. Отец Тео замечает, что мальчик вернулся к жизни не один. Во снах к нему приходит жуткая сила неизвестного происхождения, которая с каждым днем становится всё реальнее.

"Пампуха", Алевтина Шавлач, подростковая повесть

Алевтина Шавлач - писательница, художница и бывшая преподавательница детской художественной школы. Пишет в разнообразных жанрах - среди книг Алевтины Шавлач встречаются психологические триллеры, темное фэнтези и страшные истории. В подростковой повести "Пампуха" писательница затрагивает нелегкие темы: пищевые расстройства, школьная травля, отсутствие взаимопонимание между детьми и взрослыми.

Главная героиня украинской книги для подростков - добрая и стеснительная школьница Ганя, над которой издеваются в школе из-за пышной фигуры. К школьной травле присоединяются даже учителя, а девочка учится отстаивать себя. Книга написана простым и интересным языком, а персонажи максимально приближенные к жизни и знакомы каждому украинцу. "Пампуха" рекомендуется к прочтению всем подросткам и их родителям.

"Интернат", Сергей Жадан, военная литература

Имя Сергея Жадана знакомо даже многим далеким от современной украинской литературы людям. Его литературные способности отмечены десятками премий и литературных наград. Талантливый автор и настоящий патриот родился и вырос в Старобельске Луганской области, и в своих произведениях часто затрагивает тему Евромайдана и войны на Донбассе.

В романе "Интернат" 2017 года писатель рассказывает историю обычного учителя Паши из Донбасса. Действия книги происходят в 2015 году. Мужчина пытается забрать своего племянника из интерната, но украинская армия покидает его город, а российские оккупационные войска подходят всё ближе. Роман правдоподобно рассказывает о чувствах и переживаниях простых искалеченных войной людей, которые не знают, что с ними будет завтра.

"Столетие Якова", Владимир Лис, биография, драма

Писатель 1950 года рождения Владимир Лис помимо писательства и драматургии также занимается прогнозами погоды. "Столетие Якова" - самый известный и высоко оцененный критиками роман автора, который даже получил киноадаптацию.

Книга описывает сто лет жизни полесского украинца Якова, который успел пережить шесть государств: Российскую империю, УНР, Польшу, Третьий Рейх, СССР и независимую Украину. Хотя Яков всю жизнь живет в селе на Волыни, но его жизнь крайне богата событиями. Читатели узнают о его детской влюбленности, жизни в оккупации, вражде с поляками и сложном послевоенном быте. Автор активно использует западнополесский диалект, и всё же язык романа понятен и доступен каждому читателю.

"Я вижу, вас интересует тьма", Илларион Павлюк, психологический детектив

Илларион Павлюк - украинский писатель, журналист и ветеран АТО, который пишет в жанре триллера, детектива и мистики. Роман "Я вижу, вас интересует тьма" рассказывает историю криминального психолога, который расследует пропажу маленькой девочки из небольшого села и обнаруживает след серийного убийцы. В расследовании ему мешают не только ловушки маньяка, но и равнодушие и жестокость сельских жителей.

Хоть книга содержит 660 страниц, но читается на одном дыхании. Читатели восхваляют головокружительный сюжет романа, который "держит" читателя с первой до последней страницы. Книгу можно перечитывать не раз, открывая в ней новые подтексты с каждым прочтением.

"Дочь", Тамара Гориха Зерня, приключенческий военный роман

Тамара Дуда, известная под псевдонимом Тамара Гориха Зерня, - писательница родом из Киева и волонтерка на Донбассе. Её дебютный роман "Дочь" получил престижную награду "Книга года от BBC" и рассказывает о начале войны на Донбассе. Героиня книги приезжает в Донецк, находит друзей и основывает свой бизнес, переживает оккупацию города и потери близких, горюет и влюбляется...

Автор "Дочери" указывает, что книга является практически документальной: все герои имеют реальных прототипов из жизни, а все события случались на самом деле с разными людьми. Роман трогает до глубины души каждого, кто его прочитает, а удержать слезы при прочтении почти невозможно. Эта книга про войну до сих пор актуальна в наше время, и поэтому так рвет душу.

"Добрые вести с Аральского моря", Ирена Карпа, любовный роман

Ирена Карпа - писательница и телеведущая, а также сотрудница посольства Украины во Франции. Свой опыт жизни в Париже автор перенесла в роман "Добрые новости с Аральского моря": действия книги происходят в Париже, а среди героинь есть альтер-эго самой Карпы.

Роман рассказывает истории четырех украинок, которые эмигрировали во Францию. Каждая из них имеет уникальное прошлое и разную цель переезда в Париж. Героини книги далеко не идеальны и имеют свои недостатки, но как и все люди, они влюбляются, ищут заработок и выживают в большом городе. Погружение в роман проходит легко, а эмоции персонажей захватывают читателя. В книге присутствует ненормативная лексика и интимные сцены.

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