Интим любимой с другим мужчиной "вылез на глаза" довольно неожиданно.

Мужчина случайно наткнулся на "интимные" моменты своей жены с другим, планируя собственное путешествие на авто через приложение Google Maps.

Она не смогла оправдаться перед такими "железными" доказательствами и призналась в тайном романе. В итоге пара рассталась, пишет The Mirror.

Отмечается, что мужчина готовился к поездке и случайно наткнулся на фото со своей женой, сделанные камерой Google еще в 2013 году в столице Перу (Лиме). Глаза "резанула" фотография, на которой женщина сидит с любовником на скамейке и гладит его по волосам.

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Сперва внимание мужчины привлекла одежда незнакомки. Однако, присмотревшись поближе, он понял, что вообще-то женат на ней. Еще одним ударом по сердцу стал тот факт, что снимки были сделаны на "Мосту Вздохов" - одна из самых романтичных локаций Лимы.

После раскрытия измены мужчина показал эти фото жене, но она даже не стала отрицать роман "на стороне".

Через определенное время после развода, мужчина решил рассказать эту историю в Facebook. Его аудитория сделала разные с такого личного "опыта".

"Из 100 женщин 90 процентов - изменяют, остальные, кто не изменяет, у них только один глаз (ха - ха-ха) или же они бессмертны (ха-ха-ха)", - отметил один комментатор.

Еще один пользователь добавил, что мир действительно "очень тесный" и посочувствовал мужчине из-за пережитой измены. "Было бы достаточно, если бы она сразу сказала своему мужу, что больше его не любит", - считает он.

Девушка 2 года скрывала настоящее имя от парня

Напомним, ранее шокированный мужчина также решился разрушить свои отношения с девушкой, опубликовав историю о "заскоках" ее семьи на форуме Reddit. Оказалось, что она 2 года скрывала от него настоящее имя из-за тройной трагедии, связанной со вкусами ее родителей. Тяжелая судьба также не обошла ее брата с сестрой. Историю о чудесах семьи читай здесь.

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