Цветная капуста со специями в духовке - хороший вариант гарнира для ужина.

Цветная капуста с чили, лаймом и паприкой может стать хорошим гарниром для ужина. Специи создадут глубокий вкус, которого невозможно достичь другими составляющими. Издание Eating Well проверило этот рецепт на своей кухне и дало ряд советов.

Цветная капуста - полезный для здоровья продукт. Она содержит соединения под названием глюкозинолаты, которые могут предотвратить развитие рака, а также клетчатку, необходимую для здоровья кишечника и пищеварительной системы.

Чтобы цветная капуста получилась вкусной, ее можно приготовить с чили и лаймом в духовке. Для разнообразия вкусов повара советуют использовать разные виды перца чили: кашмири, анчо, гуахильо. Также блюдо можно посыпать сыром и поджаренными тыквенными семечками.

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Кроме чили, можно добавлять и другие специи: копченую паприку. кайенский перец.

Ингредиенты

- 6 стаканов соцветий цветной капусты;

- 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

- 1 столовая ложка сока лайма, а также дольки лайма и цедра для украшения;

- 1 чайная ложка порошка чили анчо;

- 1 чайная ложка копченой паприки;

- ½ чайной ложки чесночного порошка;

- ½ чайной ложки лукового порошка; ½ чайной ложки лукового порошка;

- ½ чайной ложки соли;

- ⅛ чайной ложки кайенского перца (по желанию);

- 1 столовая ложка порванных свежих листьев кинзы.

Как приготовить

1. Разогреть духовку до 220 °С. Большой глубокий противень застелить пергаментной бумагой.

2. Смешать цветную капусту с 2 столовыми ложками масла, столовой ложкой сока лайма, перцем чили анчо, копченой паприкой, чесноком, луковым порошком, солью и кайенским перцем на противне. Разложить ровным слоем.

3. Жарить, перемешав один раз, до мягкости и золотисто-коричневого цвета, 15-20 минут.

4. Переложить в сервировочную миску, посыпать кинзой. Украсить цедрой лайма и подавайте с дольками лайма, если желаете.

Ранее УНИАН рассказывал, как вкусно приготовить цветную капусту по совету 5 шеф-поваров. Интересно, что все дали одинаковый ответ о том, что один способ является лучшим, и это - жарка.

Отмечается, что цветная капуста легко впитывает другие вкусы, и это делает ее универсальным ингредиентом, который можно готовить по-разному, в частности на пару. Такая капуста будет вкусной, если ее еще полить маслом и приправить свежей зеленью.

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