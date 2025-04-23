Их роль может быть не столь очевидной, но они так же важны, подчеркнула диетолог.

Когда заходит речь о питании и контроле уровня сахара в крови, в центре внимания часто оказываются углеводы, так как они оказывают на него наибольшее влияние. Однако они далеко не единственные питательные вещества, которые следует учитывать, пишет в своей статье для eatingwell.com сертифицированный диетолог и магистр наук Барби Червони.

"Роль насыщенных жиров и натрия в уровне сахара в крови может быть не столь очевидной, но они так же важны для контроля диабета", - отметила она.

Эксперт напомнила, что в целом Американская диабетическая ассоциация рекомендует сосредоточиться на общем сбалансированном режиме питания, включая ограничение продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия.

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Что влияет на увеличение сахара в крови

Хотя ведутся споры о том, все ли насыщенные жиры вредны, их высокое потребление связано с повышенным риском сердечных заболеваний, состояния, которому люди с диабетом и так подвержены в большей степени, говорится в публикации.

Помимо здоровья сердца, слишком большое количество насыщенных жиров (особенно из мяса и молочных продуктов) может влиять на уровень сахара в крови, увеличивая риск резистентности к инсулину, что затрудняет контроль уровня глюкозы, объяснила диетолог Кэти Левин:

"Жиры не повышают уровень глюкозы в крови напрямую, как это делают углеводы, но они могут влиять на уровень глюкозы в крови с точки зрения переваривания пищи, чувствительности к инсулину и общего метаболического здоровья".

Она рекомендовала ограничить насыщенные жиры до 10% или менее от суточной калорийности.

Указывается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять связь между натрием и уровнем сахара в крови. Однако одно исследование показало, что лечение, направленное на балансировку уровня натрия, было связано с лучшими шансами на выздоровление и выживание у людей, госпитализированных с гипергликемией.

Другой аспект, который следует учитывать, заключается в том, что продукты с высоким содержанием натрия, такие как фастфуд, упакованные закуски и жареная пища, также, как правило, содержат много насыщенных жиров и мало клетчатки, отметила автор.

"Сильно обработанные, соленые продукты часто содержат рафинированные углеводы и добавки, которые могут усиливать системное воспаление и ухудшать резистентность к инсулину. Выбор вариантов с низким содержанием натрия, цельных продуктов поддерживает как стабильный уровень сахара в крови, так и снижение воспаления", - подчеркнула диетолог Левин.

Напомним, ранее диетологи назвали забытый суперфуд для контроля сахара в крови.

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