Язык тела часто говорит громче слов, раскрывая наши истинные чувства и намерения, отметила психолог.

Американский психолог Изабелла Чейз назвала восемь неочевидных признаков того, что у вас с кем-то сильная романтическая "химия", пишет, Hack Spirit.

Тонкая синхронность. В романтических отношениях синхронность выходит за рамки просто слов. Это может быть то, как вы оба одновременно тянетесь за попкорном во время просмотра фильма, или то, как ваши шаги естественным образом синхронизируются во время прогулки. Такое подсознательное отражение является показателем глубокой связи.

Общее молчание кажется комфортным. Этот комфорт - неочевидный, но мощный признак химии. Речь идет о чувстве связи без необходимости постоянного разговора. Это значит быть довольным присутствием друг друга, зная, что слова не всегда необходимы, чтобы передать чувства.

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Бессознательные сигналы языка тела. Язык тела часто говорит громче слов, раскрывая наши истинные чувства и намерения. Когда дело доходит до искр, вы можете обнаружить, что вы или ваш партнер неосознанно наклоняетесь вперед во время разговора или поддерживаете длительный зрительный контакт. Это не просто совпадение. Это подсознательный способ выразить интерес и влечение.

Взаимное уважение и восхищение. Глубокая связь - это не только физическое влечение или общие интересы. Это также и то, что вы искренне цените качества и уважаете мнение друг друга.

Чувствовать себя как дома друг с другом. Это глубокое чувство комфорта, близости, как будто вы знаете друг друга много лет, даже если встретились только что.

Этот человек станет вашим любимым. Когда у вас с кем-то сильная химия, он становится вашим любимым человеком. Во времена кризиса, счастья, замешательства или даже обыденных моментов такие люди первые, с кем вы хотите всем этим поделиться.

Общее чувство юмора. Смех - мощный клей, который скрепляет людей. Когда вы разделяете с кем-то уникальное чувство юмора, это создает особую связь, которую трудно разорвать.

Сильное влечение друг к другу. Прежде всего, сильная химия характеризуется неоспоримым магнитным притяжением друг к другу. Это необъяснимая сила, которая продолжает тянуть вас, независимо от обстоятельств. Это притяжение не чисто физическое. Оно эмоционально, интеллектуально и духовно.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие 3 привычки сделают отношения успешными.

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