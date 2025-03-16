В 1999 году люди начали паниковать, что компьютеры не смогут правильно обработать начало нового века и случится крах цивилизации. В 2038 ситуация может повториться.

Многие могут не помнить, но в 1999 году люди паниковали касаемо 2000-го года. Опасение заключалось в том, что при смене 99 на 00 компьютеры не смогут понять, что наступил новый век; дата сбросится на 1900 год, и системы, зависящие от компьютеров, выйдут из строя и из-за этого должен был якобы произойти крах цивилизации.

В итоге, конечно, Новый год прошёл довольно спокойно – во многом благодаря масштабной и скоординированной работе, направленной на предотвращение катастрофы, пишет IFL Science. Однако у этой истории есть продолжение...

19 января 2038 года – день, когда время должно закончиться. По крайней мере, для компьютеров, использующих 32-битное Unix-время, а таких большинство.

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"Знаковое 32-битное целое число может хранить только значения от –2147483648 до 2147483647", – объясняет компания по кибербезопасности и управлению системами Tanium. Это означает, что максимальная временная метка, которую могут обработать такие системы, – 2147483647, что соответствует 19 января 2038 года, 03:14:07 по всемирному координированному времени (UTC).

Эти числа не случайны – хотя 2 147 483 648 может показаться произвольным для человеческого глаза, для компьютера, работающего в двоичной системе, это огромная веха: момент, когда счётчик достигает 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Для 32-битной системы это просто слишком много цифр, поэтому она делает единственное возможное – сбрасывает счётчик.

"Временная метка переполняется и становится отрицательной, что вызывает ошибки в дате и времени. Например, временная метка для 03:14:08 20 января 2038 года в Unix-времени – 2147483648. Поскольку это недопустимое значение, система сбрасывает его до –2147483648, что соответствует 13 декабря 1901 года, 20:45:52 UTC. Это и есть проблема 2038 года", - добавляют в компании.

После всей паники вокруг этой проблемы хочется верить, что на этот раз человечество все предусмотрело. В конце концов, о баге 2038 года известно как минимум с 2006 года, когда аналогичная ошибка затронула веб-сервер AOL. На самом деле, решение довольно простое и очевидное: переход на 64-битные системы.

С 64 битами достаточно места для хранения временных значений на миллиарды лет вперёд, даже если использовать высокоточное (наносекундное) время.

Однако многие базы данных, включая реляционные и NoSQL, всё ещё используют 32-битное время. В зону риска также попадают программы, написанные на языках, основанных на C, таких как C++ и PHP. Уязвимы устройства на Windows, Linux, Android и iOS, а также медицинские аппараты, промышленные системы управления, используемые на электростанциях и в транспорте, автомобили с бортовыми компьютерами, маршрутизаторы и так далее.

В общем, последствия могут быть очень разрушительными.

"Точно сказать, насколько мы готовы, сложно. Новые операционные системы уже получают 64-битную поддержку времени, но главная проблема – существующие системы. Переход от 32-битных к 64-битным значениям времени для операционных систем не так уж прост", - говорится в материале.

Проще говоря, резкий переход на 64-битное время может вызвать хаос. Хоть все современные компьютерные системы будут обновлены задолго до 2038 года, главная проблема сохранится в старых программах, которые никто не обновляет.

Даже если найти и обновить все 32-битные системы, вторичные эффекты от таких масштабных изменений также нужно предсказать и изучить, чтобы избежать новых проблем.

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