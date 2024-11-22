В перечне есть шоколад и хлеб.

Названы пять распространенных продуктов, которые никогда не следует хранить в холодильнике, пишет express.co.uk.

По словам профессора кафедры медицинских наук в Открытом университете Каталонии (UOC), эксперта по вопросам здоровья и питания Ампаро Гамеро, охлаждение продуктов может в некоторых случаях изменить их вкус и текстуру или даже ускорить их порчу.

Что нельзя хранить в холодильнике - 5 продуктов

Отмечается, что продукты, на которые следует обратить внимание:

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Чеснок. По словам профессора Гамеро, лучшее место для его хранения - кладовая при температуре около 15 градусов. В холодильнике он может прорасти через несколько дней и стать горьким на вкус. Для увеличения срока хранения чеснока его также можно хранить в масле или в замороженном виде.

Хлеб. Как отметил эксперт, хранение его в холодильнике приводит к "потере качества с точки зрения его текстуры и вкуса". По его словам, лучший способ - хранить хлеб при комнатной температуре в бумажном пакете, завернутом в чистое кухонное полотенце.

Шоколад. Холод влияет на его гладкость и кремовость. Профессор Гамеро объяснил, что резкие перепады температуры изменяют текстуру шоколада. По его словам, лучше всего хранить его в прохладном месте, вдали от прямого света, в оригинальной упаковке или герметичном контейнере.

Бананы. Если положить их в холодильник слишком рано, они могут стать твердыми и безвкусными.

Кофе. Как цельные зерна, так и молотый кофе впитывают влагу и теряют свой аромат и вкус. Лучшее место для хранения кофе - герметичный контейнер в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее УНИАН писал, как хранить свежий имбирь.

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