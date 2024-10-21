Эксперт объяснил, где должно стоять авокадо, которое уже разрезали.

Не все знают, что делать, чтобы авокадо не почернело быстро, и его не пришлось выбросить, так и не использовав.

Эксперт по хранению продуктов питания Карл Грэм назвал способы, которые позволят ощутимо продлить "жизнь" уже разрезанного фрукта. Сведения эксперта опубликовало издание Express.

По словам Грэма, авокадо будет дольше храниться, если положить его в герметичный контейнер и отправить в холодильник.

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Собеседник также рассказал, что добавить в авокадо, чтобы не чернело оно слишком быстро. Эксперт отметил, что понадобится лимон или лайм, сок которых содержит лимонную кислоту, которая помогает замедлить процесс окисления (из-за него авокадо темнеет):

"Когда авокадо попадает на воздух, ферменты, содержащиеся во фрукте, реагируют с кислородом, в результате чего мякоть становится коричневой. Лимонная кислота, содержащаяся в цитрусовом соке, помогает подавлять эти ферменты, сохраняя зеленый цвет авокадо".

Интересные новости об авокадо - что уже сообщалось

Ранее УНИАН писал, как узнать - спелое авокадо или нет. Эксперты отмечали, что спелый фрукт должен быть немного мягким и может иметь более темный цвет, чем тот, что еще не созрел.

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