Окружающие не знают, через что прошли родители, чтобы родить своего ребенка.

Есть вещи, которые ни в коем случае не стоит говорить родителям, у которых есть только один ребенок. Об этом говорится в статье HuffPost.

Отмечается, что есть 5 вещей, которые не нужно употреблять в разговоре родителей одного ребенка:

"Разве ты не хочешь подарить ей/ему брата или сестру?"

Вы не знаете, через что прошли родители, чтобы родить своего ребенка. Также окружающим не известен уровень материального обеспечения и условий семьи, поэтому не стоит акцентировать внимание на необходимости заводить еще одного ребенка. Кроме того, наличие брата или сестры не является гарантией того, что они будут ладить или общаться друг с другом, когда станут старше.

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"Разве она не одинока?"

Они счастливы таким образом. Некоторые дети обожают быть единственным в семье, они любят родителей и мир вокруг себя и не хотят туда никого впускать. К тому же им может хватать общения с более дальними родственниками и друзьями.

"Такие дети эгоистичны"

Трудно поверить, что люди скажут такое в глаза, но это давний стереотип. Единственные дети также могут быть дружелюбными. Нужно просто отказаться от этого "эгоистического" слова, когда дело доходит до родительства, потому что оно слишком часто звучит в адрес родителей. В противовес многие люди, которые сторонники "чайлдфри" по выбору, считают, что вообще заводить детей эгоистично.

"Кто позаботится о тебе, когда ты состаришься?"

Некоторые люди действительно думают долгосрочно и не хотят, чтобы бремя ухода за пожилыми легло на одного ребенка. Это хорошая мысль, но наличие нескольких детей не является гарантией того, что они разделят бремя заботы о своих родителях.

"Ты на самом деле – не мама"

Это не имеет смысла, потому что мамы одного ребенка также были беременны, рожали, кормили, не спали ночами, волновались и жертвовали своими финансами, карьерой и временем, чтобы воспитать ребенка.

Интересности

Мужчинам за 50 лет стоит быть осторожными с видом сыра, который они употребляют. Речь идет о наименее питательной версии натурального – плавленый сыр.

Многие выросли в семье, где отец слишком занят карьерой, или же его совсем не было. Отсутствие папы оставляет значительное влияние на человека даже в зрелом возрасте.

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