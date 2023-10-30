Рассказываем, как отмыть кухню от старых пятен жира.

Кухня считается одним из самых проблемных мест в доме - из-за постоянной готовки, в процессе которой жир "летит" со сковороды на все поверхности, они быстро загрязняются. УНИАН выяснил, как отмыть кухню от жира народными средствами за копейки.

Как легко отмыть кухню от жира лимонной кислотой

Рекомендуем лайфхак, как отмыть кухню с помощью всего одного пакетика лимонной кислоты. Вам нужно взять литр воды, растворить в ней 15 гр "порошка" и добавить несколько капель жидкого мыла или средства для мытья посуды. В полученном растворе смочить губку и вытереть все проблемные места на фасаде кухни. Не смывая водой, оставить так, выждать 30 минут, потом снова потереть средством и тогда уже снять слой моющего тряпкой, смоченной в чистой воде.

Как отмыть кухню от липкого налета и жира содой с маслом

Этот "бабушкин" метод помогает отмыть кухню от жира за считанные минуты - так, что она будет выглядеть, как новая. Смешайте соду и растительное масло в соотношении 2:1, смочите губку в этой кашице, нанесите на кухонный гарнитур. Оставьте на 20 минут, потом смойте теплой водой. Если пятна остались, процедуру можно повторить.

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Так же хорошо, как и масло, "работает" вместе с содой жидкое мыло. Чтобы приготовить смесь, используйте те же пропорции, но оставляйте раствор на поверхности не на 20, а на 15 минут. Дальше все так же - смыть теплой водой. вытереть насухо.

Как убрать липкий жир на кухне спиртом с уксусом

Если вы не знаете, чем отмыть кухню от жира и грязи, то можно попробовать очень популярный метод - соединение спирта и уксуса. Нужно два ингредиента смешать в равных количествах, добавить в два раза больше воды. Перелить раствор в распылитель, попшикать на загрязненные участки и оставить на 15-20 минут. Потом мягкой губкой потереть и смыть тряпкой, смоченной в теплой воде.

ВАЖНО: учтите, что при использовании данного метода кухню потом необходимо будет проветрить.

Как очистить кухонные шкафы от жира в домашних условиях солью и уксусом

Отмыть кухню народными средствами можно, даже не покупая ничего в магазине - соль и уксус точно найдутся у каждой хозяйки. Два ингредиента нужно смешать так, чтобы полученная смесь напоминала густую сметану. Затем в это чудо-средство нужно окунуть зубную щетку и потереть пятно 5 минут. В конце важно смыть все чистой водой, а затем вытереть кухонную мебель насухо бумажным полотенцем.

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