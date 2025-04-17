Этот ингредиент не только усиливает вкус, но и помогает яйцам стать более хрустящими.

Если добавить в яичницу ингредиент на основе чили, блюдо получится "невероятным" и хрустящим. Такой лайфхак раскрыл кулинарный продюсер The Kitchn Джеймс Парк, сообщает Daily Express.

По его словам, ингредиент на основе чили добавляет пряный и ореховый пикантный вкус. Парк немного видоизменяет соус чили в масле из рапса, дополняя его такими ароматическими ингредиентами, как жареный лук-шалот, чеснок и семена кунжута. Это, как отметил кулинарный эксперт, придает хруст.

"После того, как я впервые приготовил хрустящую яичницу с чили, моя жизнь изменилась навсегда. С тех пор я не перестаю готовить хрустящую яичницу с чили. Пикантные, хрустящие и слегка острые, эти жареные яйца завораживают, если их приготовить в ярко-красном масле с чили. Добавление поджаренного кунжутного масла придает им тонкий, восхитительный ореховый привкус, который делает жареные яйца невероятными на вкус", - рассказал Парк.

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Для приготовления хрустящей яичницы кулинарный эксперт использует соус "Чили в масле из рапса" бренда Lao Gan Ma. Обычно его готовят из сушеного перца чили, масла, специй, семян кунжута и чеснока и используют в китайской кухне в качестве приправы к лапше и пельменям.

Для приготовления идеальных яиц эксперт советует разогреть одну столовую ложку перца чили и одну чайную ложку жареного кунжутного масла на сковороде с антипригарным покрытием. Когда приправа будет доведена до нужно температуры, нужно вбить в сковороду яйца. Блюдо можно украсить зеленым луком.

Как правильно разбивать яйца

Как писал УНИАН, ранее директор по контенту в America's Test Kitchen Дэн Суза раскрыл секрет, как правильно разбить яйцо. По его словам, многие допускают ошибку, делая это при помощи ножа, края сковороды или миски.

Если пользоваться его способом, мелкие осколки скорлупы не попадут в блюдо, а желток останется целым.

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