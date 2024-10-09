Исследование показало, что шоколад в небольших количествах может положительно влиять на состояние человека.

Многие знают о вреде чрезмерного употребления сладостей, в том числе шоколада. Вот только небольшое количество черного шоколада – совершенно другая история.

Издание Inc пишет, что различные исследования показывают пользу темного шоколада.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutrition, показало, что ежедневное употребление небольшого количества темного шоколада может снизить уровень холестерина ЛПНП. Исследование, опубликованное на ежегодной встрече Американской академии неврологии, показало, что употребление темного шоколада снижает риск смерти от инсульта почти на 50%. Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало, что употребление темного шоколада хотя бы раз в неделю может улучшить память, мышление и когнитивные функции.

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Кроме того, исследование, проведенное в журнале Depression and Anxiety, показало, что употребление темного шоколада делает людей счастливее. Темный шоколад содержит психоактивные ингредиенты, такие как фенилэтиламин - нейромодулятор, регулирующий эмоциональное состояние, - которые улучшают настроение.

Обзор более 30 исследований, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что люди, ежедневно съедающие небольшое количество темного шоколада, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения уровня холестерина ЛПНП, артериального давления и сахара в крови. При этом никакого влияния на вес, процент жира в организме или объем талии участников не было.

В исследовании, направленном на улучшение настроения, достаточно было съедать половину унции в день, а это примерно 14-15 грамм. В исследовании, посвященном профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, достаточно было 0,7-1,5 унции – до 45 грамм.

Хотя в некоторых видах темного шоколада содержится всего 40% твердых частиц какао, исследования показывают, что наибольшую пользу приносит темный шоколад, содержащий не менее 60% твердых частиц какао; в исследовании сердечно-сосудистых заболеваний участники употребляли 70% темного шоколада.

Ранее УНИАН писал, как правильно хранить шоколад.

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