Эта закуска с высоким содержанием белка - удивительный способ сохранить остроту мозга.

Все знают, что продукты, которые ми едим, играют важную роль в поддержании здоровья. Еда важна для здоровья мозга, как физические упражнения и сон.

"Правильное питание может поддержать когнитивное здоровье и защитить от снижения когнитивных способностей", - цитирует Миранду Галати, врача-диетолога, издание Eating well.

В свою очередь Ва На Чун, владелец One Pot Wellness, говорит, что омега-3 жирные кислоты из жирной рыбы, антиоксиданты из ягод и листовой зелени, белок из орехов и бобовых, а также витамины группы В, крайне важны для поддержания и укрепления когнитивного здоровья.

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Чем полезны консервированные сардины

Если вы ищете перекус, богатый питательными веществами для поддержания здоровья мозга, обратите внимание на консервированные сардины с цельнозерновыми крекерами.

"Сардины богаты омега-3 жирными кислотами и содержат от 20 до 25 граммов белка на 3-унцевую порцию", - говорит Чун.

По словам Галати, употребление в пищу большего количества белка крайне важно для здорового тела, и особенно для мозга.

"Многие аминокислоты, входящие в состав белковой пищи, используются для производства нейротрансмиттеров и других химических веществ в мозге", - отметила диетолог. "Возможно также, что употребление большего количества белка вытесняет из вашего рациона рафинированные углеводы и вредные жиры".

Одно исследование, проведенное среди людей в возрасте 60 лет и старше, показало, что более высокое потребление белка, особенно из мяса, яиц и бобовых, связано с улучшением когнитивных функций. Другие исследования показали, что у пожилых людей, потребляющих немного больше белка, особенно растительного, наблюдается меньшая возрастная потеря памяти.

Какая еда улучшает работу мозга

Жиры омега-3

Исследования показали, что жиры омега-3 улучшают обучение, память и кровоснабжение мозга. Лучшие источники - жирная рыба, такая как лосось, тунец, сельдь и сардины. Жирная рыба богата поддерживающими мозг омега-3 жирными кислотами EPA и DPA. Эти полезные жиры поддерживают здоровье клеток мозга, чтобы они могли эффективно взаимодействовать друг с другом. Это может объяснить, почему ДГК связана со снижением риска развития болезни Альцгеймера у некоторых людей.

Если вы нем любите рыбу, то можете получить небольшое количество омега-3 в форме ALA из некоторых таких продуктов, как грецкие орехи, семена чиа, соевые бобы, льняное семя и соевое масло.

Антиоксиданты

"Продукты, богатые антиоксидантами, такие как черника, помидоры и темная листовая зелень, помогают защититься от дегенеративных изменений в мозге и улучшают работу нейронов", - говорит Чун.

Антиоксиданты также содержатся во многих растительных продуктах, включая фрукты, овощи, орехи, семечки, цельное зерно, бобы, травы и специи.

Витамины и минералы

Как и остальным частям тела, мозгу необходимы витамины и минералы. Например, железо необходимо для транспортировки кислорода по кровеносной системе к мозгу, а его недостаток может значительно ухудшить когнитивные функции.

Кроме того, витамины группы В имеют решающее значение для развития мозга. У взрослых витамин Е связан с улучшением вербальной памяти и запоминания, а витамин D и витамин К - с улучшением познавательных способностей.

Для оптимального когнитивного здоровья важен и образ жизни. Галати говорит, что не менее важно забыть об алкоголе, переработанном мясе, рафинированных углеводах и сахаре.

"Качественный сон, регулярное движение и борьба со стрессом - другие важные привычки для здоровья мозга, которые нельзя упускать из виду", - подытожила специалист.

Ранее УНИАН писал, что раскрыта настоящая польза сардин для здоровья.

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