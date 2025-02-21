В списке есть яйца и картофель.

Некоторые продукты с плохой репутацией на самом деле могут иметь удивительные преимущества для здоровья сердца и быть частью полезной диеты, если употреблять их в умеренных количествах и готовить здоровыми способами, пишет eatingwell.com.

"В течение многих лет определенные продукты считались "вредными" для здоровья сердца - часто из-за устаревших мифов о питании или вводящих в заблуждение советов в социальных сетях. Однако исследования и экспертные мнения показывают, что многие из этих продуктов на самом деле приносят пользу здоровью, в том числе и для сердца", - говорится в публикации.

Что есть, чтобы было здоровое сердце - 6 продуктов

Сертифицированный диетолог Вероника Рауз выделила несколько так называемых "плохих" продуктов, которые могут быть полезными для сердца:

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Яйца. Современные исследования показывают, что пищевой холестерин, содержащийся в пище, оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем считалось ранее. Диетолог указала на исследование в The American Journal of Clinical Nutrition, которое показало, что умеренное потребление яиц не связано с повышенным риском сердечных заболеваний. Кроме того, яйца являются отличным источником полноценного белка и содержат необходимые питательные вещества, такие как холин, который поддерживает здоровье как сердца, так и мозга.

Молочные продукты с высоким содержанием жира. Новые исследования показывают, что они могут быть частью здоровой для сердца диеты. Как отметила Рауз, в обзорной статье 2023 года было обнаружено, что потребление цельных молочных продуктов не связано с повышенным риском сердечных заболеваний и даже может оказывать защитное действие благодаря своему уникальному профилю питательных веществ.

Моллюски. Креветки, мидии, омары и устрицы, часто избегают из-за содержания в них холестерина. Однако на самом деле они богаты полезными для сердца омега-3 жирными кислотами и содержат мало насыщенных жиров, что делает их питательным выбором для здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам диетолога, употребление одной-двух порций морепродуктов в неделю может снизить риск ишемической болезни сердца, инсульта и даже смерти, особенно при замене менее полезных продуктов в рационе.

Кофе. Исследование 2022 года в Европейском журнале профилактической кардиологии показало, что у любителей кофе значительно снизилось количество сердечно-сосудистых заболеваний.

Картофель. Этот овощ богат питательными веществами, клетчаткой, энергетическими сложными углеводами, витамином С и калием, который играет ключевую роль в регулировании артериального давления.

Шоколад. Темный шоколад с высоким содержанием какао (70% какао или более) может быть полезным для сердца выбором в умеренных количествах. Метаанализ, опубликованный в The European Journal of Preventive Cardiology, показал, что умеренное потребление шоколада было связано с уменьшением риска сердечных заболеваний.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая еда сбивает давление.

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