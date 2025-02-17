Речь идет о еде с высоким содержанием калия, клетчатки и антиоксидантов.

Диета играет решающую роль в контроле артериального давления. Так, пища с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и добавленного сахара может повышать артериальное давление, а фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки способны помочь его снизить, утверждает доктор медицинских наук, кардиолог Марианела Аресес. Об этом пишет eatthis.com.

Эксперты назвали 7 продуктов, которые помогают снизить высокое артериальное давление.

1. Листовая зелень

Врач-диетолог Марта Теран рекомендует увеличить потребление листовой зелени: капусты, шпината. Эти продукты богаты калием, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме, а значит, благоприятно влияют на здоровье сердца.

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2. Ягоды

Ягоды тоже могут помочь вашему сердцу. Клубника, черника и малина имеют высокое содержание антиоксидантов, в частности флавоноидов, которые способны снижать артериальное давление, говорит Теран.

3. Цельные зерна

Цельнозерновые продукты являются еще одним полезным для сердца продуктом. Теран рекомендует, в частности, овес, который содержит растворимую клетчатку, что может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

4. Бананы

По словам Теран, один банан в день отложит надолго визиты к кардиологу. Этот фрукт - еще один отличный источник калия, который балансирует содержание натрия.

5. Жирная рыба

Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось. сардины также помогут сердцу. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление и снижают артериальное давление.

6. Свекла

Свекла также эффективна для контроля артериального давления. Она содержит нитраты, которые могут помочь расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток, говорит Теран.

7. Чеснок

Несмотря на сильный запах, чеснок имеет преимущества для здоровья. Он известен, в частности, своей способностью повышать уровень оксида азота, что помогает расслабить кровеносные сосуды.

8. Фасоль и бобовые

Фасоль, чечевица, нут являются отличными источниками клетчатки и растительного белка, утверждает Теран. По ее словам, исследования показали связь потребления бобовых со снижением систолического и диастолического артериального давления.

9. Орехи и семена

Орехи и семена тоже целесообразны, но Теран рекомендует их в умеренных количествах как отличный источник полезных жиров. Они также добавляют немного белка и клетчатки в ваш рацион.

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