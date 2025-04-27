Также эксперт рассказал об автомобилях, которые лучше купить вместо них.

Механик Энди, который ведет свой TikTok под ником Andy's Auto Advice, рассказал о трех автомобилях, которые бы он никогда не купил в 2025 году и о тех, которые действительно стоят своих денег. Об этом пишет Daily Mail.

"Пожалуйста, сделайте себе одолжение и не покупайте Jeep Grand Wagoneer. Мало того, что они имеют цену от $50 000 до $60 000 за джип, так еще и представляют собой кучу мусора. Известно, что они пронизаны проблемами с момента выпуска. Jeep пытался войти в сегмент роскошных внедорожников, но им это ужасно и радикально не удалось, и они являются ярким тому примером", - заметил эксперт.

По его словам, эти автомобили имеют много проблем с электричеством, а двигатели являются не очень хорошими.

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Качество сборки, как отметил Энди, также является ужасным, поэтому за такую цену можно купить что-то гораздо качественнее и надежнее.

"Не покупайте Kia Telluride. Они переоценены и разрекламированы. Я не понимаю, почему все хотят такую машину. Они накручивают цены на них, даже на подержанные, а они не очень хорошие. Kia пытается быть конкурентоспособной благодаря своим комплектациям и технологиям, но в конце концов ваш автомобиль окажется в их автосервисе с новым двигателем на 20 000 миль (32 тысячи километров - УНИАН) пробега. Поэтому экономьте $40,000-50,000 на этом - не знаю, как это назвать, но я бы назвал это не очень хорошо", - подчеркнул механик.

Также Энди посоветовал не покупать Chevrolet Tahoe, ведь этот автомобиль не стоит своих денег.

"Модель Tahoe RST - это как средний уровень комплектации - стоит 63 000 долларов с 53V8... Я не понимаю цен. Кто устанавливает такие цены, ведь нигде в мире я не заплачу больше 60 тысяч за семейный фургон? И это даже не хороший семейный фургон. Это не роскошный, отделанный кожей семейный фургон, это просто базовый семейный фургон с V8", - раскритиковал эксперт.

В то же время механик считает, что INFINITI Q50 является отличным автомобилем, несмотря на то, что компания недавно прекратила их производство.

"Они отличные с точки зрения надежности, у них нет коробки передач CVT, у них есть двигатель V6. Модель Sport имеет 300 лошадиных сил, полный привод и является очень комфортным, роскошным и быстрым седаном", - объяснил Энди.

Говоря о модели 2020 года, специалист отметил, что ей уже пять лет, однако она стоит всего 25 тысяч долларов. Поэтому эксперт рекомендует покупать водителям INFINITI Q50, если они "ищут выгодное предложение на хороший спортивный седан".

Также Энди посоветовал обратить внимание на нынешнее и предыдущее поколение Nissan Frontiers.

"Сейчас их очень много на рынке. Они на $2,000-3,000 дешевле запрашиваемой цены - вы можете взять машину, которой несколько лет, в середине 20-х годов. Они замечательные - у них двигатель V6, я считаю, что это V6 с естественной аспирацией, у них девятиступенчатая автоматическая коробка передач, и они имеют прекрасную буксировочную и грузоподъемность", - говорит эксперт.

В свою очередь механик отметил, что обычно не рекомендует продукцию Stellantis, однако ему понравился RAM 1500.

"Вы можете приобрести двухлетний RAM 1500 с двигателем 57 hemi примерно на $10,000-15,000 дешевле, чем сейчас, потому что они прекратили производство 57 hemi, поэтому они пытаются убрать старые модели из своих лотов и снижают цены, как сумасшедшие", - отметил Энди.

Другие советы экспертов

Ранее эксперт назвал три спортивных авто, которые стоят своих денег. В этот перечень вошли Ford Focus ST, Alfa Romeo Giulia и Skoda Octavia VRS.

Также эксперты назвали три подержанных авто, которые достойны внимания, ведь являются стильными и имеют доступные цены. В частности речь идет о Kia Picanto GT-Line, Volkswagen Arteon и Suzuki Ignis.

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