Конденсат на окне исчезнет навсегда, если очистить его одним волшебным кухонным предметом.

Осенью сырость, которая попадает в дом, может вызвать серьезные беспокойства, но, к счастью, есть простой способ предотвратить образование конденсата на окнах благодаря одному предмету, который, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу. Об этом пишет Express.

Может показаться, что конденсат на окнах не является большой проблемой, но если с ним не бороться, это может стоить вам денег и сделать жизнь в вашем доме невероятно некомфортной. Если с этим не бороться, конденсат на окнах вызывает накопление сырости и влажности в комнате, делает дом холоднее, а также приведет к появлению плесени.

"Плесень может повлиять на ваше здоровье, ее трудно очистить и можно повредить стены, но влажность также означает, что вашей системе отопления придется больше работать, чтобы обогреть ваш дом, и это может увеличить ваши счета за электроэнергию", - говорится в статье.

Это может показаться странным, но простое средство для мытья посуды может не только помочь избавиться от конденсата, но и остановить его образование, поэтому вам не нужно постоянно протирать окна в течение дня.

Как избавиться от конденсата на окнах

Конденсация возникает, когда водяной пар контактирует с очень холодной поверхностью, что вызывает образование капель, но жидкость для мытья уменьшает поверхностное натяжение воды и действует как защитный барьер. Небольшое количество моющего средства оставляет после себя тонкий слой, препятствующий прилипанию капель к стеклянной поверхности.

"Нанесите небольшое количество на сухую ткань. .... Это создает барьер и предотвращает образование конденсата. Это такой гениальный совет старой школы, который хорошо работает", - рассказала блогер Линси Кромби, которую называют "королевой чистоты".

По ее словам, это быстрый и дешевый способ борьбы с конденсатом, если вы не желаете покупать осушитель или пылесос для окон.

Как предотвратить образование конденсата на окнах

Это звучит просто, но лучший способ предотвратить образование конденсата на окнах - не допускать накопления влаги или сырости в доме.

Убедитесь, что в комнате достаточно воздуха, если вы сушите одежду, и не кладите мокрую одежду на радиаторы, поскольку это одна из важнейших причин образования конденсата.

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