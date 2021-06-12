Хозяйка дома считает, что он жил там несколько дней.

В Черкасской области женщина обнаружила в своем доме грабителя. Он заснул прямо на месте преступления.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Елена Безлюда рассказывает, что зашла в свой двор и увидела, что некоторые вещи кто-то вынес на улицу.

"Смотрю - открыта калитка, смотрю - мои вещи лежат на земле: моя пила, мои кабели, болгарка... Я не могу понять, что творится. Подхожу, открываю приоткрытую дверь, заглядываю - а мой грабитель лежит пьяненький без сознания", - вспоминает она.

Читайте такжеВ США 79-летняя монашка спустила в казино $835 тысяч из школьного фонда (фото)В доме она увидела мужчину, одетого в несколько курток и брюки, которые были в доме. Он спал. Рядом с ним лежала открытая книга по саморазвитию, а на веранде играло радио.

Владелица считает, что мужчина пробрался в дом за несколько дней до этого. Сначала он обчистил летнюю кухню, а потом разбил окно и залез в дом, где поел и выпил.

После того как выпил - вырвал в доме электропровода, разбил все на веранде и улегся спать.

На место вызвали полицейских, мужчину задержали. Его обвиняют в краже и покушении на преступление.

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Автор: Людмила Жерновская