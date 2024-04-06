В целом потребление цветной капусты может улучшить здоровье вашего сердца, снижая уровень холестерина.

Цветная капуста богата питательными веществами, которые придают ей уникальные преимущества, такие как клетчатка, витамин С, витамин K и холин. Благодаря таким свойствам, этот овощ можно есть каждый день. Как именно потребление цветной капусты повлияет на ваше здоровье, рассказало издание EatingWell.

Известно, что цветная капуста относится к крестоцветным овощам, ее родственниками являются брюссельская капуста, брокколи и обычная капуста.

По диетическим рекомендациям, необходимо употреблять 28-34 грамма клетчатки каждый день, именно в этом вам поможет цветная капуста, ведь она насыщена клетчаткой. Одна чашка цветной капусты имеет около двух граммов клетчатки.

Видео дня

Преимущества употребления цветной капусты

Также доктор медицинских наук, диетолог из Вашингтона Николь Эндрюс уверяет, что одним из ключевых преимуществ клетчатки является создание здорового микробиома кишечника, который является важным для пищеварения, усвоения питательных веществ и иммунной функции. Исследования показывают, что диета, которая имеет низкое содержание клетчатки может изменить микробиом кишечника, ведь она увеличивает риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и другие метаболические расстройства.

Кроме того, потребление цветной капусты может улучшить здоровье вашего сердца. По словам диетолога Эндрюс, этот овощ может дать толчок вашему сердцу, снижая уровень холестерина, уменьшая воспаление и поддерживая общее состояние здоровья сердца. К примеру, исследование, которое провели среди пожилых женщин, показало, что употребление таких овощей, как цветная капуста, может предотвратить атеросклероз - основную причину инсультов и сердечных приступов.

В то же время цветная капуста улучшает и пищеварение, ведь содержание клетчатки в ней помогает питать полезные бактерии в вашем кишечнике.

Эндрюс добавила, если вы имеете воспалительное заболевание кишечника или синдром раздраженного кишечника, цветная капуста может помочь уменьшить их эффект на ваше самочувствие.

Кому не стоит есть цветную капусту

Тем не менее, для многих людей этот овощ может вызывать нежелательные ощущения, из-за чего ее потребление приходится ограничивать, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем.

По словам специалистов, потребление цветной капусты может вызывать газообразование из-за высокого содержания FODMAPs, что означает ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы.

"Если вы еще не употребляете цветную капусту регулярно, начните есть ее медленно и в небольших количествах, - посоветовала доктор медицинских наук, диетолог из клиники Кливленда в Огайо Кристин Киркпатрик.

Эндрюс подчеркнула, что цветная капуста может увеличить риск образования камней в почках, ведь она имеет оксалаты, а именно соединения, которые могут способствовать образованию таких камней.

"Если у вас в анамнезе есть камни в почках, возможно, вам придется ограничить потребление цветной капусты", - отметила она.

Кроме того, этот овощ может вызвать аллергию. Это случается редко, но все же есть такие случаи. Это означает, что таким людям нужно избегать цветной капусты.

Какие еще овощи полезны для вашего здоровья

Ранее мы рассказывали, чем полезна цветная капуста и как ее правильно использовать. Многие думают, что руккола относится к семейству салатов, однако на самом деле это капуста. Она содержит много калорий, ведь на 92% состоит из воды. Также она имеет витамин K, который укрепляет ваши кости.

Кроме того, если каждый день есть помидоры, то это поможет справиться с гипертонией без лекарств. Также помидоры помогут поддерживать гидробаланс, ведь они на 94% состоят из воды.