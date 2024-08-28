Диетологи поделились своим мнением относительно употребления этого продукта.

Бекон может стать хорошим дополнением к вашему завтраку, ведь он является очень вкусным и аппетитным. Ранее этот продукт считался одним из худших, которые только можно было есть во время диет с низким содержанием жира. Однако сейчас, когда жиры снова набирают популярность, возникает вопрос, насколько бекон вреден или полезен для человека? Ответ на это дало издание huffpost в своем материале.

Стоит ли вообще есть бекон?

По словам диетологов, есть бекон вполне нормально, однако вы должны думать о нем как о лакомстве, а не как об основном продукте питания.

"Есть продукты, которые я отношу к категории "иногда". Я считаю, что эти продукты не должны быть частью регулярного ежедневного рациона, а употребляться по случаю. Бекон попадает в эту категорию, поскольку он содержит очень много жира", - объясняет диетолог Ники Остроуэр.

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Питательные свойства бекона

В издании отмечают, что два кусочка бекона содержат 70 калорий и 2 грамма насыщенных жиров (это 10% от рекомендуемой суточной нормы потребления жиров), 30 мг холестерина (10% от рекомендуемой суточной нормы потребления холестерина) и 360 мг натрия (15% от рекомендуемой суточной нормы потребления натрия).

Зарегистрированный диетолог Мэг Хагер говорит, что норма потребления бекона зависит от конкретного человека.

"Для молодого человека без проблем со здоровьем может быть достаточно двух ломтиков в неделю, тогда как для кого-то другого - два ломтика в месяц могут быть более уместными", - советует специалист.

Какой бекон стоит есть и как его приготовить

По словам Остроуэр, не все виды бекона одинаково полезны. Если вы планируете есть бекон, то вам стоит стараться покупать его без нитратов от свиней, которые выращены на пастбищах, по сравнению с беконом, который выращен на фабрике.

"Рацион свиней, выращенных на фермах, как правило, базируется на соевом шроте и кукурузе, что делает корм чрезвычайно богатым на полиненасыщенные жирные кислоты Омега 6. Свиньи, которые выпасаются на пастбищах, получают рацион, состоящий из большего количества зеленой травы, листьев и орехов. Этот тип питания обеспечивает больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3, или "здоровых" жиров"", - отмечает диетолог.

Эксперт говорит, что самым здоровым способом приготовления бекона является его обжарка.

"Положите полоски бекона на противень и запекайте при температуре 400 градусов в течение 15-20 минут до полной готовности", - рекомендует диетолог.

В то же время другой специалист Стейси Люн советует приготовить бекон на сковороде без масла.

"Поскольку бекон имеет высокое содержание жира, он может приготовиться сам по себе. Если положить кусочки непосредственно на разогретую сковороду или на противень в духовке без использования дополнительного масла, бекон получится менее жирным", - отметила диетолог.

Другие советы диетологов

Ранее диетологи назвали 4 самых полезных белка для организма человека. В частности речь идет о греческом йогурте, яйцах, дикой рыбе и изоляте сывороточного протеина.

В то же время диетологи поделились 4 напитками, которые приводят к увеличению веса. Среди них есть газировка, фруктовый сок, коммерческие смузи и высококалорийные кофейные напитки.

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