Профилактика метаболического синдрома включает в себя выбор здорового образа жизни, в том числе отказ от некоторых продуктов.

Метаболический синдром - это совокупность состояний, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета. К ним относятся высокое кровяное давление, повышенный уровень сахара в крови, избыток жира в области талии и ненормальный уровень холестерина.

Издание She finds выяснило, что желательно исключить из своего рациона ради здоровья.

Коммерческий фруктовый сок

Многие коммерческие фруктовые соки содержат добавленные сахара или высокую концентрацию натуральных сахаров, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Регулярное употребление таких напитков с высоким содержанием сахара может способствовать развитию инсулинорезистентности - ключевого фактора метаболического синдрома.

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Молочные продукты из цельного молока

Цельное молоко и полножирные молочные продукты содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина ЛПНП (плохого). Повышенный уровень холестерина ЛПНП является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и компонентом метаболического синдрома.

Красное мясо

Красное мясо, особенно обработанные сорта, может способствовать развитию воспаления в организме. Хроническое воспаление связано с различными метаболическими нарушениями, включая метаболический синдром.

Газировка

Газировка содержит много сахара, особенно кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Высокое содержание сахара и калорий в газировке также может способствовать ожирению.

Белый хлеб

В отличие от цельнозернового хлеба, белый хлеб содержит мало клетчатки. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и сохраняет чувство сытости. Без достаточного количества клетчатки вы можете переедать и набирать вес, особенно в области живота, что повышает риск развития метаболического синдрома.

Бекон

Переработанные сорта мяса, такие как бекон, часто содержат большое количество натрия, который может привести к повышению кровяного давления - ключевому компоненту метаболического синдрома. Избыток натрия также способствует задержке жидкости в организме и развитию гипертонии.

Маргарин

Трансжиры и другие нездоровые жиры, содержащиеся в некоторых видах маргарина, могут способствовать развитию воспаления в организме. Хроническое воспаление связано с развитием метаболического синдрома и сопутствующих проблем со здоровьем.

Подслащенный кофе

Добавленные сахара и высококалорийные сиропы в подслащенном кофе могут значительно увеличить количество потребляемых калорий. Потребление слишком большого количества калорий может привести к увеличению веса, особенно в области живота, что является большим фактором риска развития метаболического синдрома.

Белый рис

В отличие от коричневого риса, белый рис лишен отрубей и зародышей, поэтому в нем нет клетчатки. Клетчатка важна для регулирования уровня сахара в крови и поддержания сытости. Без достаточного количества клетчатки вы можете переедать, что может привести к набору веса и, в конечном итоге, к метаболическому синдрому.

Ранее УНИАН писал, что названы 10 продуктов с самым высоким содержанием клетчатки.

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