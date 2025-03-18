Одной из причин увядания растения может быть грибковая инфекция.

Если ваша орхидея начала увядать или ее листья желтеют, вероятно, она заражена грибковой инфекцией. Эту проблему можно решить с помощью доступного ингредиента, который есть на вашей кухне. Речь идет о такой специи, как корица. Об этом пишет Express.

Издание отмечает, что часто весной из-за теплой погоды и повышенной влажности орхидеи могут стать уязвимыми к грибковым инфекциям. Это может вызвать увядание, неприятный запах и даже гибель растения.

Убедитесь, что растение находится в комнате с достаточным количеством воздуха, чтобы снизить влажность. Также нужно следить, чтобы полив был своевременный, ведь много воды может способствовать появлению спор грибка.

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Между тем эксперты по садоводству Just Add Ice Orchids поделились, что побороть грибковую инфекцию у орхидей можно с помощью корицы, которая обладает природными антигрибковыми свойствами.

"Корица не только имеет приятный вкус и запах, но и является природным фунгицидом, что делает ее полезной для защиты вашей орхидеи от грибка и бактерий", - говорят они.

Эксперты рассказали, что корица часто используется для орхидей, чтобы помочь им восстановиться после чрезмерного полива или слишком жесткой обрезки. Эта специя чрезвычайно абсорбирующая, и если ее нанести на рану растения или добавить и мокрую почву, она быстро высушит участок и остановит распространение инфекции.

Однако, отмечают садоводы, важно правильно использовать корицу, поскольку она высушивает ткани. Поэтому корица может стать опасной для здоровой орхидеи.

Чтобы "подлечить" больное растение, слегка смажьте корицей кончики обрезанных корней и листьев орхидеи, подождите час-два, а затем осторожно вытрите ее, чтобы предотвратить высыхание всего растения, советуют эксперты.

"После того, как вы обрезаете листья, стебель или корни орхидеи, посыпьте небольшим количеством корицы на место, которое хотите обработать, или окуните это место просто в корицу. Убедитесь, что участки, которые вы посыпаете, увлажнены, чтобы порошок прилип", - дали рекомендации садоводы.

Этот простой и естественный способ поможет растению выздороветь, заверили они.

Ранее УНИАН рассказывал об удобрении для орхидеи, которое есть на каждой кухне. Уникальным методом подпитки растения поделился опытный цветовод-блогер. "Если у вас есть орхидея, которая вот-вот зацветет, этот метод придаст ей сил для новых цветов", - заверил он.

По его словам, все, что вам понадобится, - это картофельная шелуха и литр кипятка. Чтобы приготовить раствор для подкормки орхидей, нужно залить шелуху кипятком, дождаться, пока она остынет, процедить настой и использовать его для ухода за орхидеями

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